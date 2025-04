Pasear con nuestro perro puede ser una de las actividades que compartimos con ellos que más paz nos dan. Salir a la calle, explorar nuevos caminos o senderos y, sobre todo, disfrutar del aire libre no solo hace que el vínculo con nuestra mascota sea más fuerte, sino que es fundamental para el bienestar físico y mental de ambos. No obstante, estos paseos no siempre están exentos de peligros, especialmente en ciertas épocas del año.