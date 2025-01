No solo han coincidido en su pasión por la estética y, tras una larga conversación llena de complicidad, se han dado cuenta de que comparten su pasión por el esoterismo, en concreto, por las cartas del tarot .

“Las cartas me dicen que dejes de rayarte y de meterte en este bucle. Te rayas porque te has quedado estancada en algo y no sabes cómo seguir”, apuntaba la que estaba ejerciendo el rol de pitonisa.