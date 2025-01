Los solteros Óscar y Elena discuten por ver quién paga la cena: "Ten cuidado con lo que vayas a decir”

Sin embargo, el soltero no ha venido al programa para hablar sobre todo los negocios que tiene, sino que ha venido a ‘First Dates’ para encontrar a la mujer de sus sueños: “A mí me gustan las chicas morenas, con el pelo oscurito . Para mí, si es presumida, mejor. Porque al final es como todo. Tú tienes tu coche, tu casa, tu negocio, tu ropa… bien cuidada. Que tu pareja esté cuidada también”.

Una vez están en la cena, Elena descubre que su cita parece tener ciertas cosas en común: “Me gusta que sea muy presumido, porque yo también lo soy. Entonces, al final, él me entiende. Con la persona con la que yo quiero estar no me gustaría que fuera una persona dejada”.