"Fiebre y todo, eh", reaccionó Sobera al ver la cara que se le había quedado a Roberts. Más tarde, él confesó que era demasiado para él. "Para una relación está complicado porque no es lo que me gusta. No quiero tampoco una sumisa, pero algo más acorde a mí en ese aspecto", explicó.

Al final de la cita, a Raila se le quedaron ganas de seguir conociendo a Roberts a pesar de todo. "Me apetecería tomar algo en el año nuevo porque me parece una persona interesante y podemos conocernos mejor", expresó. Sin embargo, Roberts no opinó lo mismo: "Eres muy atractiva, pero para tener una relación no porque tienes la mente más abierta que yo", le confesó.