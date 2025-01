La soltera se ha quedado prendada desde el primer momento al ver a su cita en 'First Dates': no se lo creía

Todo el que entra por la puerta del restaurante de 'First Dates' llega siempre con expectativas muy altas. Y hay expectativas que incluso se pueden superar. Ixel, de 36 años, acudía a 'First Dates' con las ideas muy claras: cuando tiene una meta, hace lo que sea para conseguirlo. Y en el programa de Cuatro quiere eso, conseguir a alguien que le llene el corazón. Y no va a parar hasta materializarlo.

Este soltero gaditano tiene un nombre un tanto peculiar: sus padres decidieron dar rienda suelta a su imaginación a la hora de ponerle nombre. Además, es funcionario y tiene una pasión por encima de todo: el baile latino y urbano. Tanto que ha llegado a competir en el pasado: "Empecé en amateurs y después encontré a una pareja con la que empezar a nivel profesional". Es perseverante y por amor hace lo que sea y cuando sea.

El flechazo de Elisa

Su cita iba a ser Elisa, de 32 años y procedente de Albacete. Esta soltera se considera una persona muy intensa: "Si me gusta él, quiero hacer todo con él". Una Elisa que sufría un auténtico flechazo al ver a su cita, al menos así se lo confesaba a Laura Boado, que la recibía en el restaurante de 'First Dates'. Ixel aprovechaba cualquier segundo de su cita: al saber que la soltera trabajaba en una tienda, le pedía que le enseñara a vestirse, puesto que a veces no tiene buen gusto.

"Me ha impactado. Parece que no he visto un hombre en mi vida. Pero hacía mucho tiempo que no conocía a una persona que me llamase la atención", contaba Elisa, entre risas. Una vez sentados, la cita transcurría con normalidad, conociéndose y abriéndose mucho, con la finalidad de saber cosas el uno del otro. Elisa confesaba no tener suerte porque, quizás, la ven como "una chica de una noche".

Además, se han contado lo que buscan en una pareja y Elisa volvía a mostrar su admiración por su cita: "Estoy alucinando. Estoy en una nube. Tengo mariposas en el estómago". Y tras preguntarle a Ixel si le gustaría tener hijos, Elisa lo tenía más claro todavía: "Es mi perfil, es el chico con el que yo me veo como pareja".

Pero había algo que iba a cortar la conexión que estaban teniendo en ese momento: Ixel tiene un gato y eso rompía los esquemas de Elisa. "Ay, ¿qué dices? Soy alérgica. Tengo fobia. Me dan mucho miedo, salgo corriendo. Lo paso fatal", desvelaba la soltera. No obstante, esto no iba a frenar el amor que sentía Elisa y lo bien que se lo estaba pasando Ixel. "Te miro y me transmites muchas cosas, como buena persona. Y paz, confianza y tranquilidad", subrayaba la soltera.

Bailecito y una clara decisión final

Antes de la decisión final, ambos se iban directos a la 'sala del amor' de 'First Dates' y lo daban todo marcándose un baile. Elisa se quedaba en shock con los pasos prohibidos de su cita: "Dicen que los que bailan bien luego, en las relaciones sexuales, también muy bien".