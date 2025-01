Sans Segarra ha hablado con estas personas que han intentado quitarse la vida y “todos me contestan lo mismo, en la vertiente material, lo tenemos todo. Nuestros padres y abuelos nos lo han dado todo. Pero lo material nos proporciona momentos de placer, pero no nos proporciona en absoluto felicidad. Es distinto el placer y la felicidad. Cada vez necesitamos estímulos más frecuentes para encontrar una mala felicidad”.

Y es que, según el doctor, el hecho de que se esté buscando continuamente el éxito “ha mermado la familia, la estamos destruyendo, lo he visto. El niño pequeño llega a casa y no encuentra al papá y la mamá. Coge el teléfono y ve cosas para las que no está preparado. Educar es la cosa más maravillosa que hay, ayudar a nuestros hijos a desarrollarle su autoestima, y esto se consigue convenciendo, no venciendo. El arma es el amor”.