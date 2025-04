Nacho Abad no ha dado crédito con las acusaciones del pontevedrés y ha mostrado su alucine. "Es muy grave lo que dices", afirma mientras le escuchaba. Juan Faro explica que en el informe policial se le acusa de un delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas. Durante una cena en la que se encontraban 20 personas, 8 de ellas tenían antecedentes policiales y judiciales por narcotráfico. Y coincidió con ellas, por eso cree que ha sido en parte víctima de una trampa. "No me he ido con ellos de vacaciones ni tengo su número de teléfono, pero salen en el informe", asegura.