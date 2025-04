"Se me detiene por un presunto delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas", insiste en 'Código 10'. El pontevedrés, asegura que no tiene ningún número de teléfono de ningún narcotraficante. Según las pesquisas policiales estuvo reunido con algunos de ellos, lo que hizo saltar las alarmas a los encargados de liderar la investigación de la presunta trama criminal en la que estaba implicado. Se cree que obtenía ingresos del tráfico de drogas que no declaraba, además de ejercer un presunto delito de fraude fiscal al no tributar las papeletas de 10 euros con las que los internautas participaban en sus sorteos de coches de lujo.