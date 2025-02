Afirma que ese número lo tienen muy pocas personas y que únicamente lo usa para recibir “encargos”: “Me citaron en el Punto 2, en El Álamo, un pueblo cerca de Madrid y nos reunimos a caballo. Dos personas que se encuentran a caballo no despiertan sospechas y no son escuchables”, asegura.

En cuanto al motivo por el que le reunieron, ‘El Sapo’ declara: “ Me encargan recoger unos documentos del Windsor y purificar el terreno . El objetivo era que esos documentos no aparecieran y la forma sencilla era quemar el edificio”, apunta.

“Aceptaron mi precio, porque saben que, si no lo aceptan, no lo voy a hacer. No regateo en lo que hago (..) Me pagaron anticipado y en efectivo. Me entregaron una mochila con un millón de euros en billetes de 500”, asegura.