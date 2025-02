El entrevistado se ha confesado con Nacho Medina y le ha explicado cómo contactaron con él para hacerle el “encargo”: “ Me llamaron unas dos semanas antes y me dijeron que tenía que ser algo rápido ”.

“ En total, éramos cinco personas que no tenían nada que ver con los otros robos que cometí . Era gente diferente. No tengo contrato de exclusividad con nadie. Ninguno era español. Mi equipo no suele tener españoles”, apunta.

Cuando Nacho Medina le pregunta si le entraron ganas de echarse atrás en el último momento y no quemar el edificio, ‘El Sapo’ explica: “¿Arrepentimiento de qué? Yo no soy Santa Claus. Y vengo a trabajar y jamás me arrepiento de nada. Además, ya me habían pagado millones de euros y era tarde para arrepentirnos”.