Los vecinos de Badalona evitan que los inmigrantes desalojados okupen la iglesia: “No somos racistas, tenemos miedo”

La tensión en Badalona por la decisión que ha adoptado el Ayuntamiento de desalojar a 400 migrantes del b9, un antiguo instituto público que quedó abandonado, no deja de ir en aumento después de que varios vecinos de la localidad se reuniesen frente a las puertas de una parroquia donde un grupo de ellos se está reinstalando.

En 'Código 10' hemos presenciado un fuerte choque entre la activista Basha Changue y Sandra, Encarna y Dolores, tres vecinas de Badalona que denuncian la inseguridad que se respirar en el barrio por la presencia de este colectivo en situación de vulnerabilidad.

Tras advertir la también exdiputada del Parlamento de Cataluña que el racismo "es una cuestión estructural", ha entrado en directo Sandra desde plató para asegurar que ese "no es el debate". "Me da igual que fueran blancos, chinos... es cuestión de que se tienen que comportar. Hay droga, asesinatos", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"¿Cuántas veces has estado allí?", le preguntaba Changue. Entre tanta discusión -Sandra le dice que ha presenciado muchas cosas que relata con sus propios ojos-, la activista le aclara que el "principal problema" es que "no tienen documentación" esas personas a las que han desalojado.

Más tarde, entraban en la conexión las otras vecinas, que no dudaban en atacar a Basha Changue. "A mi hija la han robado [...]. Han esperado dos años y medio a que los desalojen. ¿Por qué no se han espabilado antes y buscado la vida antes?", preguntaba Dolores. "Las personas negras tenemos un problema con el acceso a la vivienda. No nos alquilan pisos", aseguraba la otra.

Madre e hija le reprochaban a la activista que era una "demoagoga" y que este grupo de migrantes que ocupó el b9 "ha venido a delinquir".