Pablo Fernández, secretario de organización de Podemos, crítico con la actuación vecinal: “Es un hecho miserable, Albiol ha cometido un delito grave contra los Derechos Humanos”

Secuestran y torturan a su amigo para robarle el premio de la lotería de Navidad

Compartir







Leticia Santos se ha desplazado hasta Badalona para conocer la situación de sus vecinos tan solo unas horas después de que decenas de ellos evitaran con su presencia y gritos que los 200 inmigrantes desalojados del instituto B9 y que posteriormente habían acampado en la plaza, okuparan la iglesia del barrio. Una situación muy complicada en la que tuvo que intervenir Xavier García Albiol en persona y ante la que Pablo Fernández, secretario de organización de Podemos se ha mostrado muy crítico.

Decenas de vecinos de Badolona salieron la calle y se manifestaron frente a las puertas de la iglesia con el único objetivo de evitar que los 200 inmigrantes desalojados en la macrodesokupación del Instituto B9 okuparan la iglesia. El barrio volvió a protagonizar momentos de gran tensión y el alcalde del Partido Popular, Xavier García Albiol tuvo que intervenir en persona para evitar conflictos mayores.

Los vecinos están cansados de la inseguridad y los constantes robos que viven a diario en su barrio y no han dudado en contarnos algunos de sus vivencias y plantar cara a las opiniones de Pablo Fernández, secretario de organización de Podemos. Están cansado de que les llamen racistas y lo único que demanda es poder vivir con tranquilidad.

El secretario de organización de Podemos ha calificado de vergonzoso, racista y fascista la actuación del alcalde y los vecinos: “Me parece vergonzoso y lamentable que hay persona que impidan que personas que están en desamparo absoluto se refugien en una iglesia… Me parece penoso, deplorable, es un hecho miserable”. Una opinión, rebatida por una de las vecinas en pleno directo: “El primer miserable que hay aquí es usted. No somos racistas, si pedimos la alzada es porque gente peligrosa, sin documentación ninguna…”.

PUEDE INTERESARTE Secuestran y torturan a su amigo para robarle el premio de la lotería de Navidad

En mitad de una acalorada discusión dialéctica con Sandra, una de las vecinas, Pablo Fernández ha reivindicado el derecho de todas las personas a ser acogidas y tener un techo: “Tienen que acoger a todas las personas independientemente de su raza, son personas vulnerables y lo que ha hecho Albiol es un grave atentado contra los Derechos Humanos”.

Una vecina en pijama se lanza a la calle para denunciar el miedo que viven los vecinos: “Tengo a mi hija en el hospital”

Al ver a sus vecinos reclamar seguridad para su barrio y defenderse de los calificativos de “racistas” y “fascistas”, una vecina en pijama se ha lanzado a la calle para contar ante el micrófono de Leticia Santos cómo su hija fue agredida y robada por dos de estos inmigrantes desalojados, y se encuentra ingresada en el hospital. Además, ha querido dejar claro que ella ha votado a Xavier García Albiol: “El mejor alcalde que ha tenido Badalona” y que ellos lo único que quieren es no tener miedo: “No somos racistas, vivimos en un barrio que ha sido siempre marginal y si encima le añades que nos traen a esta gente… motos robadas, bicicletas a cientos, un asesinato… Yo no sé si los de anoche son delincuentes, pero nos da miedo salir a la calle”.

El discurso de los vecinos de Badalona no ha conseguido convencer a Pablo Fernández quién ha mantenido con ellos un tenso debate en el que ha mantenido sus acusaciones de racismo.

Portavoz del sindicato inquilinos: "Es gente que estaba trabajando y que sus condiciones de trabajo no les daban para vivir"

Mamadou Yero, portavoz del sindicato inquilinos, ha entrado también en directo en el programa para denunciar la situación de las personas desalojadas y “Las políticas de miseria dejando a 400 personas en la calle con más de 8.000 viviendas vacías, las viviendas se hacen para dar techo a las personas… Hacer negocio con algo que es vital no es posible”.

Tiran un limón a una reportera en pleno directo durante un desalojo en Badalona: "Hay agresividad contra nosotros"

La Policía ha acudido hasta una plaza en la que habían acampado decenas de okupas que habían sido desahuciados, hace dos días, de un instituto. Cristina Barba, reportera del programa, se encuentra allí y vive un tenso momento cuando le tiran un limón mientras informaba de esta tensa situación.