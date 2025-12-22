Secuestran y torturan a su amigo para robarle el premio de la lotería de Navidad

Le taparon la cabeza del afortunado con una toalla y le golpearon violentamente con una sartén y la culata de la pistola

El grito de auxilio de la familia de Yoni, creen que falleció a causa de abuso policial: ''Las autoridades tienen que ayudar, no matar''

Compartir







Un joven de Collado Villaba (Madrid) comunica a sus amigos la feliz noticia de que le ha tocado la lotería de Navidad sin poder imaginar que semanas después esos amigos le iban a secuestrar y torturar para robarle los 25.000€ del premio.

Secuestran y torturan a su amigo para robarle 25.000€ del premio de la lotería de Navidad. Rudolf, Javier y Alberto tienen un plan: hacerse con el premio de lotería que ha ganado su amigo Carlos. Se dirigen en coche a casa de Leopoldo, su primera víctima y gran amigo de Carlos. Le propinan un puñetazo y le encañonan con la pistola, quieren localizar a Carlos y le obligan a llevarlos hasta su casa. Le esperan en el coche hasta que Carlos y Alejandro, otro amigo, salen de la vivienda y comienza la tortura.

Hicieron que Alejandro se quedara quieto en un sofá y llevaron a Carlos a la cocina, haciendo se sentara en el suelo, donde le cubrieron la cabeza con una toalla, le propinaron golpes en la cabeza con una sartén y con la pistola hasta conseguir que les dieran las claves de sus cuentas corrientes. Cuando lo consiguen obligan a Alejandro a que se haga una transferencia a su propia cuenta con el dinero del premio con la intención de que fuera a la sucursal bancaria a retirar la cantidad de 24.000€ y se la entregara.

Sin embargo, el plan falla porque obligan a Carlos a que envíe un mensaje a su novia para que no vaya a la casa, pero ella sospecha y se presenta en la vivienda donde la encañonaron con el arma, le cogieron el DNI para averiguar su domicilio y la dejaron marchar diciéndole que si llamaba a la policía mataría a su familia y luego a ella. Finalmente dejan en libertad a Alejandro y a la novia de Carlos, avisan a la policía y les detienen acusándoles de: detención ilegal, robo con violencia, lesiones y amenazas.

Antonio Blanco, periodista de ‘El Español’, nos ha contado los detalles del suceso. En la sentencia no se especifica cuál era el importe del premio, pero se menciona “un importante premio”. No consiguieron robar el dinero porque solo se hizo una transferencia de la cuenta de Carlos a la de Alejandro. Los detenidos han sido condenados a entre 3 y 6 años de prisión por los delitos de agresiones y torturas.

En plató, los colaboradores de ‘En boca de todos’ han confirmado que fue el propio Carlos quién le contó a sus amigos que le había tocado la lotería en el mes de enero y que la transferencia era de un importe de 24.800€.