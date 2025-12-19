La familia de la víctima asegura que murió cuando los agentes le tiraron al suelo

La familia del joven fallecido tras una intervención policial con pistola Taser en Torremolinos (Málaga): “Queremos las cámaras de seguridad, él solo quería cargar su móvil”

Yoni falleció tras ser reducido por la policía durante un altercado en A Coruña. La familia de la víctima cree que hubo abuso policial y que los agentes fueron culpables de su muerte por haberle tirado al suelo. Con todo esto, entran en directo en 'En boca de todos' para pedir que se haga justicia.

José Luis, familiar de la víctima, toma la palabra: ''Como portavoz de la sociedad gitana, vale, pedimos justicia porque lo que han hecho no está bien. Justicia. Es un asesinato. Porque él no estaba enfermo, era una persona sana. Y en manos, supuestamente de los policías, murió él. No como dicen por ahí, por las redes sociales, que murió de una muerte normal''.

La hermana de Yoni explica lo que ocurrió: ''Él llegó de tomar algo y pues unos vecinos llamaron a la policía. Yo abrí la puerta y él estaba cortando pan, y cuando abrí la puerta, él pues salió con el un cuchillo de cocina. Lo cogieron, lo tiraron al suelo, porque él no se cayó, a él lo tiraron y en el momento en el que estaba ya en el suelo, él empezó a sangrar y fuimos nosotras mismas, yo y mi cuñada, las que dijimos, está sangrando, no está consciente. Entonces lo sentaron y ahí ya estaba morado y ya no respondía''.

Además, explica que no hubo ''ningún escándalo'', pero denuncia la actuación de la policía: ''Lo cogieron, le dieron con la porra en la pierna, lo tiraron al suelo... Después de todo eso nos mandaron para dentro, pero en ese momento le pusieron los grilletes, él empezó a sangrar, no le hacían ni caso''.

''Había tomado unas copas, pero iba bien, o sea, no iba borracho, y da igual, aunque vaya borracho, las autoridades no tienen derecho a hacer eso. Se supone que las autoridades tienen que ayudar, no matar, ni pegar, ni sacar una pistola, ni sacar una extensible'', explica la familiar de la víctima.