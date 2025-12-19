La multa a la que te enfrentarás a partir del 1 de enero de 2026 si no llevas la baliza V16 de la DGT

Recetas de 80 a 200 euros si no prestamos atención a la normativa que entra en vigor el 1 de enero de 2026

A partir del 1 de enero la baliza V16 será obligatoria: cómo debe ser y cómo funciona

A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada deja de ser “un extra de seguridad” y pasa a la categoría de equipamiento obligatorio, hasta el punto de que será el único dispositivo legal para señalizar un vehículo inmovilizado en la calzada y sustituirá definitivamente a los triángulos.

Por supuesto, con esta obligación llegan también las correspondientes sanciones por incumplimiento que pueden suponer un golpe importante para tu bolsillo, por lo que conviene conocerlas de antemano.

Qué cambia exactamente el 1 de enero de 2026

La DGT ha decidido que, desde esa fecha, la señal V-16 luminosa y conectada será obligatoria en todos los vehículos (turismos, furgonetas, camiones, autobuses…), y será el único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada, relegando a los triángulos al pasado.

Además, no vale con cualquier baliza que parezca cumplir con los requisitos impuestos por la DGT, sino que debe tratarse de una baliza V16 conectada y homologada, es decir, capaz de enviar su activación y ubicación a la plataforma DGT 3.0. Todo esto está recogido tanto en el Real Decreto 159/2021 como en las fichas técnicas publicadas por la propia Dirección General de Tráfico.

Las multas que van unidas a la baliza V-16

La primera es evidente, ya que no llevar una V16 conectada y homologada en el coche, a partir del 1 de enero de 2026, será considerado como una infracción leve. Su sanción es de 80 euros, la misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos.

Es decir, que si en un control o comprobación rutinaria se detecta que no llevas la baliza V16 obligatoria, la sanción prevista es de 80 euros, que se quedaría en 40 euros con pronto pago, sin que conlleve una pérdida de puntos.

Sin embargo, la multa gorda llega cuando el coche se queda tirado… y no señalizas como exige la norma. Es importante saber que si el vehículo queda inmovilizado en la calzada por avería o accidente y no se utiliza la V16 para advertir al resto de usuarios, la conducta pasa a encuadrarse como infracción grave, con sanción de 200 euros, aunque sigue sin conllevar retirada de puntos.

A esto se añaden posibles consecuencias civiles o penales si la falta de señalización contribuye a un atropello o colisión. Un informe de la consultora PONS advierte de que la omisión o uso incorrecto de la baliza puede derivar en reclamaciones de responsabilidad civil, problemas con la cobertura del seguro e incluso responsabilidad penal en caso de siniestros graves.

Solo valen las V16 conectadas y homologadas

Tan importante como llevar una baliza es que sea válida. La OCU y FACUA han alertado de que muchas V16 vendidas en los últimos años no cumplen la normativa que será exigible en 2026 porque no incorporan conectividad con la plataforma DGT 3.0, pese a presentarse como “homologadas”.

La propia DGT y asociaciones de consumidores recomiendan comprobar que la baliza incluye la indicación “conectada a DGT 3.0”, lleva número de homologación visible y figura en el listado oficial de dispositivos certificados publicado por la DGT.

Usar una señal no válida para preseñalizar puede considerarse también infracción, con sanciones de 80 y 200 euros, dependiendo de si se trata solo de equipamiento incorrecto o de una falta de señalización efectiva en una incidencia real.

En definitiva, a partir del 1 de enero de 2026, el conductor se juega dos tipos de sanción:

Por un lado, 80 euros por no llevar en el coche la baliza V16 conectada y homologada , que pasa a ser equipamiento obligatorio.

, que pasa a ser equipamiento obligatorio. Por el otro, 200 euros si su coche queda inmovilizado en la calzada y no utiliza correctamente una V16 válida para señalizar el peligro.

Más allá de la multa, la lógica de la DGT es clara: la luz amarilla en el techo no es un capricho tecnológico, sino la diferencia entre que te vean a tiempo… o demasiado tarde.