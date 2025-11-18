A partir del 1 de enero la baliza V16 será obligatoria: cómo debe ser y cómo funciona

Patricia Pereda 18 NOV 2025 - 17:24h.

El famoso triángulo se puede quedar en el maletero a partir del 1 de enero.

Su uso es muy sencillo: ante una avería se aparta el vehículo al arcén se enciende la luz y solo abriendo la ventanilla se coloca la luz.

A partir del 1 de enero, la baliza V16 será obligatoria para todos los conductores. Pero ojo, no vale cualquiera: tiene que tener conexión directa con la DGT para que nos puedan localizar. El famoso triángulo se puede quedar en el maletero a partir del 1 de enero será obligatorio que todos los vehículos lleven esta baliza la v-16. Permite no salir del vehículo para avisar de una avería. Solo hay que encenderla y colocarla.

Para que funcione correctamente debemos tener en cuenta dos cosas, según explica Antonio Lucas, director del Centro Norauto a Noticias Cuatro, "que esté homologada, es decir que cumple toda la normativa. Se puede comprobar mirando un numerito de homologación que tiene todas inscritos en su interior y por la parte trasera siempre vamos a tener un código QR para poder registrarla en la página de la DGT.

Se coloca solo abriendo la ventanilla

Es muy sencillo, ante una avería se aparta el vehículo al arcén se enciende la luz y solo abriendo la ventanilla se coloca la luz. Esa es la principal ventaja- la seguridad no hay que bajarse del vehículo y se evitan accidentes-. No es baladi: ha habido 25 fallecidos al año por los paseos al colocar el triángulo, señala Ana Blanco, subdirectora de Circulación de la DGT.

Una vez encendida esa señal llega hasta hasta la central de la DGT. "Llega a la plataforma de vehículo conectado y si tenemos alguna cámara cerca, vemos si tenemos paneles próximos para señalizar que ese vehículo ha quedado detenido, advertir este riesgo al resto de usuarios", que van a recibir la información de que hay un vehículo parado y dónde.

Eso sí, la baliza solo transmite la posición exacta del vehículo, no emite ninguna información personal. Por eso, es el conductor el que tiene que seguir llamando a la asistencia en carretera. Con un precio de unos 40 euros hay opiniones para todos los gustos. "Me parece un poco cara para lo que es". Otros no saben la fecha. Algunos consideran que el triángulo no fue muy útil para días de lluvia o viento. En poco mas de un mes la baliza V16 será obligatoria para 31 millones de vehículos .

El 80 % de los conductores no dispone aún de la luz de emergencia V-16

Ahora veamos si los conductores españoles están enterados de esta nueva norma. Y como siempre parece que estaremos hasta el último momento esperando para comprar la V-16. El 80 % de los conductores no dispone de la luz de emergencia V-16 conectada que sustituirá a los triángulos a pesar de que será obligatoria a partir del próximo 1 de enero, y para más de un tercio el precio es el principal obstáculo por el que aun no ha adquirido este dispositivo.

Además, un 30 % de los ciudadanos no sabe cuál comprar y un 14 % no tiene clara su utilidad, según un estudio elaborado por Coyote mediante encuestas telefónica a casi 1.200 conductores de toda España, hecho público este martes.

La V-16 es una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de un geolocalizador y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos, visible a 1.000 metros en condiciones óptimas. Además de emitir la señal luminosa de advertencia, es capaz de enviar la geolocalización del vehículo, tanto a los centros de gestión de Tráfico para avisar a través de los paneles de carretera, como a los sistemas de información de los navegadores de otros usuarios.

El estudio refleja que casi el 85 % de los conductores conoce la existencia de la nueva medida, seis de cada diez creen que la información ha sido escasa y casi un 30 % considera que ha sido confusa y no se ha explicado con suficiente claridad en qué consiste la conexión con la Dirección General de Tráfico (DGT) ni los beneficios de la tecnología. Únicamente el 9 % de los ciudadanos afirma haber recibido información suficiente.

Por otro lado, solo la mitad de los conductores sabe que no llevar la luz V-16 a partir del 1 de enero de 2026 puede acarrear una multa de hasta 200 euros. A pesar de las dudas, el 55 % está a favor de la obligatoriedad de la V-16 conectada y más de un 25 % la incluye entre los dispositivos más relevantes para la seguridad en carretera por detrás del cinturón de seguridad (92 %) y los airbags (80 %).

Un 68 % de los encuestados considera fundamental contar con información sobre vehículos detenidos señalizados con balizas conectadas. Con la sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia por la V-16 la DGT pretende reducir el elevado riesgo de atropello a peatones que supone tener que transitar por la calzada para señalizar un accidente o una avería.

Penas de prisión en caso de lesiones o muerte por no usarla

Los conductores que no utilicen la baliza luminosa V-16 para señalizar averías o accidentes en carretera a partir del 1 de enero de 2026 se enfrentarán a penas de prisión y privación del derecho a conducir en caso de lesiones o muerte.

Así lo advierte Impulso by PONS en un informe sobre los riesgos legales en cinco ámbito jurídicos --penal, civil, administrativo, asegurador e industrial-- derivados de no cumplir con tenencia y uso la señal luminosa V-16 conectada, obligatoria en España a partir de 2026.

El estudio de la consultora advierte de que la falta de señalización puede ser considerada imprudencia grave si esta conducta provoca lesiones o muertes, cuando no señalizar con la baliza V-16 sea considerado la causa directa del daño.

"El conductor podría enfrentarse a penas de prisión y privación del derecho a conducir, con consecuencias personales y profesionales de gran alcance, especialmente en casos de siniestros con víctimas", señalan los autores de la investigación.

La omisión de la señal V-16 o el uso de un dispositivo no homologado también puede conllevar responsabilidad civil directa. "El conductor que no señaliza adecuadamente una incidencia en carretera puede ser considerado responsable de los daños ocasionados a terceros por falta de advertencia o visibilidad, lo que puede derivar en reclamaciones judiciales y posibles futuras indemnizaciones", apunta.

Por su parte, las compañías aseguradoras pueden excluir la cobertura del seguro en caso de negligencia grave del conductor asegurado. "Si se acredita que el conductor incumplió la obligación de señalización, la compañía puede ejercer la acción de repetición y reclamar al asegurado las cantidades abonadas a los perjudicados, dejando al conductor sin protección económica frente a terceros", explica el estudio.

En relación con el ámbito administrativo, los autores avisan de que la responsabilidad es "doble": del propietario, por la obligación de dotar al vehículo de la baliza luminosa V-16, quien "tiene la responsabilidad de su existencia y mantenimiento en condiciones adecuadas de seguridad en el vehículo, así como de que se cumplan las disposiciones que le sean de aplicación por el Reglamento General de Vehículos".

Por el otro, también es responsabilidad del conductor, por "la obligación y responsabilidad del uso correcto del dispositivo, según el Reglamento General de Circulación, constituyendo infracciones, que conlleva sanciones económicas desde 80 hasta 200 euros por el incumplimiento de las respectivas obligaciones".

Respecto al ámbito industrial, los laboratorios, fabricantes e importadores de la señal V-16 conectadas tienen la obligación de fabricar de acuerdo con la Ley de Seguridad Industrial 21/1992. En caso contrario, según el estudio, "fabricar sin cumplir con los estándares de la ley puede acarrear sanciones que oscilan entre los 60.000 euros de multa hasta los 100 millones de euros de multa, en incluso la suspensión o cierre de la actividad comercial durante 5 años".

El teléfono 018 para víctimas de tráfico y el seguro obligatorio para VMP también llegarán en 2026

El teléfono 018 de atención a víctimas de siniestros de tráfico, el dispositivo de preseñalización de accidentes V16 que viene a sustituir a los clásicos triángulos y el seguro obligatorio para vehículos de movilidad personal (VMP)llegarán a España en 2026.

Así lo confirmaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la inauguración del Pleno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, celebrado en Madrid.

Entre los "retos" futuros de la seguridad vial, el titular de la carteta de Interior destaca la puesta en marcha del teléfono de atención a víctimas de tráfico 018, que considera una "histórica reivindicación" de las asociaciones de víctimas y que estará en funcionamiento a principios del año que viene.

Con este servicio de "atención telefónica de alcance nacional, anónimo, gratuito, confidencial y accesible será posible proporcionar a las víctimas de un siniestro de tráfico atención con profesionales de trabajo social, psicólogos y juristas especializados, así como orientación y seguimiento de los casos, y coordinación con asociaciones de víctimas y otros organismos".

El próximo 2 de enero de 2026 entrará en vigor el seguro obligatorio para vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, y que está "acelerando" los trabajos para tener listo el necesario registro público de vehículos personales ligeros.