Alfonso J. Ussía, cronista sentimental del Madrid pasado y futuro, publica 'Bajo cielo'

Miguel Manso 18 NOV 2025 - 14:45h.

El escritor presenta ‘Bajo cielo’, un retrato costumbrista del capital prologado por Andrés Calamaro

Hijo de Alfonso Ussía y bisnieto de Pedro Muñoz Seca, el autor reflexiona sobre su legado familiar

Compartir







El escritor y periodista Alfonso J. Ussía, (Madrid, 1983), publica su más reciente obra, ‘Bajo cielo’ (Círculo de Tiza), un libro que emerge como un retrato costumbrista y luminoso de la capital española. Ussía, quien se define como un "melómano empedernido" con facilidad natural para la prosa, está muy orgulloso de llevar su apellido, un nombre que, según él, en algunos sectores abre puertas, mientras que en otros las cierra automáticamente.

Hijo del periodista Alfonso Ussía y bisnieto del dramaturgo Pedro Muñoz Seca, reconoce que, en las artes, a diferencia de otros oficios familiares, compartir profesión con un ascendente puede ser visto con recelo o tildarse de nepotismo.

‘Bajo cielo’ se suma a su producción literaria como un paseo cargado de asombro por Madrid, una ciudad en constante transformación que atrae a personas de todos los rincones. El libro abarca barrios, costumbres desaparecidas, y los cambios experimentados en la capital desde su nacimiento, tratando a Madrid como un "personaje literario con vida propia". “Hay barrios que han perdido su alma, como Salamanca, Chamberí o Malasaña”, explica Ussía en una entrevista con Noticias Cuatro.

La obra ha sido prologada por el cantante y compositor Andrés Calamaro, una elección significativa para Ussía, pues Calamaro, un argentino afincado en Madrid, representa la mirada "porteña" de una ciudad construida por gente de todas partes. El epílogo lo describe no tanto como una guía de Madrid, sino como una guía de Ussía, un "tratado sentimental" que se adentra en el Madrid de una generación que comienza a evaporarse.

Escribió más de mil discursos para Isabel Díaz Ayuso

Antes de este proyecto, Ussía obtuvo gran reconocimiento por ‘Borroka’, sobre la lucha de la Guardia Civil contra ETA, y su novela ‘Vatio’, un trabajo que recrea su vida junto al icónico músico Antonio Vega, de quien fue su asistente personal alrededor del año 2004.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Además de su carrera como escritor, Ussía es columnista en el periódico ABC y tiene una sección en Onda Cero con Pepa Gea. Recientemente, concluyó una etapa de dos años y medio en la política, donde redactó cerca de mil discursos para Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Consideró esta actividad un "ejercicio de ficción muy curioso" y una "gran escuela" para los escritores, aunque decidió alejarse a tiempo, manteniendo la política "cerca pero lejos".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Para Alfonso J. Ussía, la creación literaria, ya sea a través de la novela, el periodismo o incluso la redacción de discursos, es una constante vital. Su trabajo más reciente, ‘Bajo cielo’, invita al lector a abrazar la ciudad y a su cronista, firmando un pacto para compartir el techo con el Madrid del vértigo.