El cantante de León Benavente publica ‘163 centímetros’, un ensayo íntimo construido a partir de su baja estatura

Es una reflexión sobre cómo la estatura "moldea la forma de mirar el mundo"

Abraham Boba, el conocido vocalista y teclista de la banda de rock León Benavente, sorprende con una nueva faceta creativa, lanzando un ensayo poético y autobiográfico.

Nacido en Vigo el 3 de junio de 1975, Boba, cuyo nombre de nacimiento es David Cobas Pereiro, es un músico español con una trayectoria prolífica. Su más reciente proyecto es el libro ‘163 centímetros’ (Arrebato Libros, 2025), una reflexión profunda que utiliza su propia estatura como punto de partida para hablar de identidad y percepción.

“A veces pienso que, si no midiera lo que mido, quizá no me habría subido a un escenario”, explica el cantante en una entrevista con Noticias Cuatro.

Boba explica que escribir fuera del formato de canción le otorga "libertad absoluta" para desarrollar temáticas personales, ya que los temas vinculados a su vida personal suelen quedar más excluidos al escribir para un grupo de cuatro personas.

El libro es descrito como un ensayo poético y autobiográfico que oscila entre la memoria, el ensayo y la poesía. El título, que surgió de inmediato, marca el punto de partida para una reflexión sobre cómo la estatura "moldea la forma de mirar el mundo".

Con una estatura de 163 centímetros (cifra que, según él, podría haber descendido con la edad), Boba aborda sin tapujos ni filtros qué se siente al no estar en la media del cuerpo normativo. Para Boba, era crucial el tono de la obra para evitar sonar dramático o victimista, ya que mucha gente suele responder con una "risa inocente" al mencionar el tema.

En cambio, buscó generar un debate sobre una temática que considera poco discutida en el contexto de los cuerpos normativos, señalando la escasez de bibliografía al respecto. En el texto, Boba construye un mosaico de referentes históricos y culturales de baja estatura, refiriéndose a figuras como Alejandro Magno y Prince como "parte del club".

Más allá de la autobiografía, Boba aspira a que ‘163 centímetros’ sea valorado como un artefacto literario y que consiga generar un debate necesario sobre los prejuicios asociados a la estatura, especialmente entre las personas de estatura normativa.

El artista, cuyo trabajo a menudo lo lleva a recibir comentarios como que "en el escenario parecía más alto" o "pequeño gran hombre", utiliza la escritura para explorar esa dualidad. Un claro indicador de la relevancia del tema para el público es que la primera sugerencia de Google al buscar su nombre es "Abraham Boba altura". El libro es una invitación a "entender la perspectiva y unirse a ella".