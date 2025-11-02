Juan José Aguirre, obispo en África: “Los jóvenes que emigran a Europa son los mejores de su clase”

Miguel Manso 02 NOV 2025 - 20:33h.

Lleva 45 años de misionero en la República Centroafricana, donde ha presenciado todo tipo de atrocidades.

“Dios me quiere ahí”, explica cuando se le pregunta cómo ha aguantado tanta violencia

Compartir







Monseñor Juan José Aguirre Muñoz (Córdoba, 1954), misionero comboniano, encarna la esperanza desde su obispado en Bangassou, en la República Centroafricana, el sexto país más pobre del mundo.

Tras 45 años de misión, Aguirre relata su vida como un constante equilibrio entre la evangelización y la promoción humana, enfrentando la violencia extrema de un estado fallido.

A nivel personal, la misión ha pasado factura a su salud: ha sufrido tres infartos y lleva nueve stents en el corazón. Padece de ciática, cálculos renales y amebas en el hígado. A pesar de esto, se mantiene firme en su vocación. “Dios me quiere ahí", dice en una entrevista con Noticias Cuatro.

"Es necesario poner una pincelada de ternura allí donde hay una extrema violencia"

El obispo ha presenciado atrocidades indescriptibles, como violaciones de mujeres, apedreamiento de ancianos o masacres de civiles. En muchas de ellas se ha posicionado como escudo humano junto al resto de los religiosos.

En 2017 protegieron a 2.000 musulmanes refugiados en una mezquita, quienes estaban siendo atacados por francotiradores drogados. "Nos fuimos, nos pusimos las albas y nos fuimos delante a hablar con los tiradores”, explica. El obispo explicó que interviene porque cree que es necesario "poner una pincelada de ternura allí donde hay una extrema violencia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La labor de la diócesis abarca una intensa actividad social y humanitaria. Aguirre dirige un hospital llamado ‘El Buen Samaritano’, 22 escuelas y un orfanato fundado hace 25 años, que ha permitido a jóvenes formarse y graduarse como enfermeras, comadronas o maestros universitarios. “Los jóvenes que emigran a Europa son los mejores de su clase”, aclara.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Respecto al crecimiento de la Iglesia, Monseñor Aguirre sostiene que, aunque Europa experimenta secularización, "la fe florece en las misiones", y el papel de las nuevas iglesias y seminaristas locales es cada vez más protagonista.