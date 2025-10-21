Emilio del Río, divulgador del mundo clásico, publica 'Carpe Diem'

Miguel Manso 21 OCT 2025 - 14:44h.

El profesor de Filología Clásica publica ‘Carme Diem’, una guía para vivir feliz de acuerdo con los sabios griegos y latinos

“La bondad es un detector de gilipollas, que la confunden con la debilidad”, alerta

En un mundo donde las soluciones instantáneas e inconsistentes están a la orden del día, los clásicos nos ofrecen respuestas profundas, atemporales y bien fundamentadas, que han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo las mejores para enfrentar los desafíos de la vida moderna. ¿Cómo encontrar la felicidad? ¿Cómo enfrentar el dolor y la incertidumbre? ¿Cómo asumir el cambio? ¿Cómo construir relaciones duraderas? ¿Qué valor tiene la amistad? ¿Cómo afrontar la muerte? ¿Cómo vivir con plenitud?

‘Carpe Diem’ (Espasa) intenta dar respuesta a todas estas preguntas. Su autor, Emilio del Río (Logroño, 1963) es Doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid (Premio Nacional de Estudios Clásicos 1994 por su tesis doctoral) y profesor en esa universidad, además de autor de numerosas publicaciones de investigación, en especial sobre comunicación y oratoria clásicas.

Este libro es una invitación a redescubrir esas enseñanzas de los clásicos y a aplicarlas a nuestra vida cotidiana. Porque, ¿quién mejor que los grandes pensadores grecolatinos para guiarnos en nuestro camino hacia una vida plena y equilibrada?

En una entrevista con Noticias Cuatro, Emilio del Río destaca del valor de la bondad. “Tendemos a la bondad porque si no ya no estaríamos aquí -explica-. Además, la bondad tiene premio porque te hace más feliz. Y también es un detector de gilipollas, que la confunden con la debilidad”.

La vida es compleja, llena de desafíos e incertidumbres, con situaciones muy dolorosas y complicadas, pero también con momentos de alegría y belleza. Los clásicos grecolatinos nos invitan a encontrar esa belleza en lo cotidiano, a vivir plenamente y a buscar el lado positivo de la vida, como nos recuerda el famoso Carpe diem de Horacio.

Emilio del Río se encarga de la sección de latín y cultura clásica ‘Verba Volant’, en ‘No es un día cualquiera’ en RNE, dirigido y presentado por Pepa Fernández. Es el autor del podcast ‘Locos por los clásicos’, uno de los más populares de RNE y Mención Especial del Jurado en los premios Ondas Globales del Podcast de 2024 que concede PRISA.

En 2019 publicó ‘Latín Lovers’; en 2020, ‘Calamares a la romana’; en 2022, ‘Locos por los clásicos’; y en 2023, ‘Pequeña historia de la mitología clásica’, que han tenido una extraordinaria acogida y con los que ha recorrido España en una nueva misión pedagógica a favor de las humanidades clásicas.