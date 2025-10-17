Ana Rivero, taquígrafa del Congreso retirada publica sus memorias: 'Luz y taquígrafa'

Miguel Manso 17 OCT 2025 - 14:42h.

Publica unas memorias que son un repaso a la historia reciente de España

“En los últimos años el lenguaje se ha degradado muchísimo”, confiesa

Compartir







Ana Rivero (Madrid, 1954) es la mujer que más legislaturas ha completado en el Congreso de los Diputados, si bien no lo ha hecho subida a la tribuna de oradores, sino justo a sus pies, desde la mesa de taquígrafos. A lo largo de cincuenta años ha desarrollado su labor desde ese lugar privilegiado, anotando cada palabra, cada gesto -y cada bronca- para elaborar el registro puro y crudo, sin añadidos, del día a día de nuestra democracia. Sus veloces manos han transcrito el ocaso de la dictadura y el nacimiento de una nueva Constitución, la coronación de dos reyes, un golpe de estado y la investidura de siete presidentes del Gobierno.

Ahora publica ‘Luz y taquígrafa’ (Plaza & Janés), donde levanta acta de toda una vida dedicada a escribir la historia desde el corazón del hemiciclo. Una original crónica que recoge el latido de un país que cambió de piel en 1975, bombeando sangre nueva en forma de leyes y presupuestos, pero también a través de la incorporación de la mujer a las responsabilidades públicas y de gobierno, como se explica en estas páginas.

“En estos 50 años he escrito muchas tonterías”, confiesa en una entrevista con Noticias Cuatro. “En los últimos años, además, el lenguaje se ha degradado muchísimo”. Apenas seis meses antes de la muerte de Franco, Ana Rivero aprobó la oposición al Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas de las Cortes Generales, departamento en el que ha permanecido durante cincuenta años. En él desarrolló distintas labores; la última, como jefa de servicio hasta su jubilación, en febrero de 2024.

Su recorrido por medio siglo de democracia reúne la sabiduría de la observación, el orgullo por una profesión que se resiste a desaparecer y una mirada cálida y nostálgica sobre unos años cruciales en nuestra historia reciente. Los recuerdos de Ana Rivero conforman un relato lleno de luz… y taquigrafía.