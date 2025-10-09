Ken Follet publica ‘El círculo de los días’, sobre la construcción del mítico Stonehenge

Miguel Manso 09 OCT 2025 - 14:43h.

El escritor superventas publica ‘El círculo de los días’, sobre la construcción del mítico monumento neolítico

“Esta historia tiene 4.500 años y resulta tan actual como las noticias de hoy”, explica el autor de ‘Los pilares de la Tierra’

Compartir







Durante siglos, Stonehenge ha despertado la imaginación del mundo y su misterio ha perdurado generación tras generación. Y ahora lo ha hecho del escritor superventas Ken Follett (Cardiff, Reino Unido, 1949), que acaba de publicar ‘El círculo de los días’ (Plaza & Janés), una novela sobre este mítico lugar. “Pasé mucho tiempo pensando cómo y por qué construyeron Stonehenge”, explica Follett en una entrevista con Noticias Cuatro.

Su construcción comenzó hace unos 5.000 años, en el Neolítico, y en su inicio no era más que un terraplén circular rodeado por un foso con algunos pequeños postes de madera o piedras. Hacia el año 2500 a.C. se añadieron piedras mucho más grandes llevadas desde otras partes de Inglaterra y Gales. Esto marcó el comienzo de más de 800 años de otras alteraciones que se extendieron hasta la Edad de Bronce, el periodo en que se fabricaron las primeras herramientas y armas de metal. Para entonces era ya el mayor templo de Gran Bretaña.

“Esta historia tiene 4.500 años y resulta tan actual como las noticias de hoy. Tiene guerra, venganza, limpieza étnica, sexo y misoginia -revela Ken Follett-. El mundo ha cambiado pero los humanos son prácticamente iguales”.

Stonehenge lleva siglos inspirando a personas que han buscado estudiarlo e interpretarlo. Los escritores medievales pensaban que solo la magia podía explicar su creación. A principios del siglo XVIII, se extendió la creencia, errónea, de que había sido construido por druidas. La arqueología ha intentado responder a algunas de las preguntas fundamentales sobre Stonehenge: cómo y cuándo se construyó, quién lo construyó y, quizá lo que más debates suscita, por qué se construyó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Pero incluso con las pruebas que aportan la arqueología y la ciencia modernas, no todas estas preguntas han encontrado respuesta. Stonehenge sigue guardando sus secretos, y en “El círculo de los días”, Follett ha usado su maestría literaria y un largo trabajo de documentación para imaginar cómo pudieron suceder las cosas.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

“El círculo de los días” no pertenece a la serie de ‘Los pilares de la Tierra’, pero evoca sin duda su espíritu: las dos novelas centran su trama en las historias humanas que se esconden detrás de la épica construcción de una obra extraordinaria.

Follett vendido más de 198 millones de ejemplares de sus 38 libros, que han sido publicados en más de 80 países y en 40 idiomas.