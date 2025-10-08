Dan Brown publica ‘El último secreto’, su primera novela en ocho años

Miguel Manso 08 OCT 2025 - 14:40h.

El autor superventas publica ‘El último secreto’, su primera novela en ocho años, donde indaga en el misterio de la conciencia

“Es la novela más ambiciosa que he escrito hasta ahora”, admite el célebre autor de ‘El código Da Vinci’ y ‘Ángeles y Demonios’

Compartir







Dan Brown (Exeter, EE.UU, 1964), autor del exitoso ‘El código Da Vinci’, regresa con una nueva y trepidante aventura del profesor Robert Langdon, viejo conocido de sus lectores. Fiel a su estilo, ‘El último secreto’ es una novela trepidante, llena de giros inesperados y enigmas por descifrar.

“El último secreto’ es, con diferencia, la novela más meticulosamente trazada y ambiciosa que he escrito hasta ahora, y también la más entretenida -explica el autor-. Escribir esta historia ha sido un inolvidable viaje de descubrimiento”.

Langdon viaja a Praga para asistir a una conferencia revolucionaria impartida por Katherine Solomon, una brillante científica noética con quien ha iniciado una relación. Katherine está a punto de publicar un libro cuyos asombrosos descubrimientos sobre la naturaleza de la conciencia humana prometen desafiar siglos de creencias consolidadas. “No pretendo ser controvertido, solo intento un diálogo constructivo”, confiesa el autor en una entrevista con Noticias Cuatro.

Katherine desaparece sin dejar rastro junto con su valioso manuscrito. Desesperado por encontrar a la mujer que ama, Langdon se embarca en una carrera contrarreloj por el paisaje místico de Praga, mientras es perseguido por una poderosa organización y por una figura inquietante surgida de antiguas leyendas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

En la Ciudad de las Cien Torres, un escenario fascinante donde la ciencia más avanzada convive con la tradición, Langdon deberá desentrañar símbolos y códigos para desvelar una verdad sorprendente sobre un proyecto secreto que podría transformar para siempre nuestra comprensión de la mente humana.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Dan Brown es el autor de ocho novelas que se han convertido en grandes superventas internacionales, entre las que se incluyen ‘El código Da Vinci’, uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, así como ‘Origen’, ‘Inferno’, ‘El símbolo perdido’ y ‘Ángeles y demonios’. También es autor del exitoso libro infantil, ‘La sinfonía de los animales’. Las novelas de Dan Brown han vendido más de 250 millones de ejemplares en 56 idiomas.