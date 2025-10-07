Enzo Vogrincic presenta su debut literario: ‘La muerte del personaje’

Miguel Manso 07 OCT 2025 - 14:43h.

El uruguayo escribe un libro la vertiginosa experiencia de protagonizar ‘La sociedad de la nieve’

“Con la actuación buscamos la verdad a través de la más absoluta mentira”, explica

En la exitosa película ‘La sociedad de la nieve’, Enzo Vogrincic (Montevideo, 1993) interpretó a Numa Turcatti, una figura clave en la historia real del accidente aéreo de los Andes. El proceso de preparación e interpretación del personaje lo llevó a un lugar emocional y físico extremo, que da origen a su debut literario, ‘La muerte del personaje’ (Libros Cúpula).

El relato explora la transformación física y mental que implica interpretar un personaje tan exigente, y cómo esa entrega moldea -o desfigura- la identidad del actor. Más allá de los ensayos y las cámaras, Enzo reflexiona sobre la actuación como una forma radical de introspección: al encarnar a otro, se descubre a sí mismo desde una nueva perspectiva. “Actuar es siempre empezar desde cero, es muy angustiante”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.

El libro trata el duelo propio y ajeno, el respeto por lo vivido, el desapego y el renacer tras dejar ir un personaje. La muerte del personaje no se centra en el rodaje como proceso técnico, sino como vivencia existencial: lo que cambia internamente cuando la ficción se vuelve intensamente real.

“No hay demasiadas verdades en la actuación -confiesa-. De hecho, sucede todo lo contrario. Buscamos la verdad a través de la más absoluta mentira”.

El libro es también un diálogo vivo con Felipe, amigo y compañero de escritura. A través de su vínculo, Enzo Vogrincic explora cómo la amistad sostiene, cuestiona y acompaña los procesos de creación. La escritura se convierte en un ejercicio compartido, donde el afecto y la confianza abren espacio a la reflexión sobre el sentido de actuar, escribir y transformar la experiencia en relato.

Con una voz propia, delicada y profunda, Enzo Vogrincic firma un texto que entremezcla la crónica, la memoria y la autoficción, y que revela una nueva faceta de su sensibilidad artística.