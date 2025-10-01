Roberto Santiago publica su nueva novela, 'El Círculo'

Miguel Manso 01 OCT 2025 - 14:41h.

El popular autor de la saga ‘Futbolísimos’ publica una novela sobre el acoso escolar, ‘El círculo’

“La única salida contra el bullying es crear un grupo de apoyo en tu entorno”, explica

Compartir







El escritor superventas Roberto Santiago acaba de publicar su nueva novela, ‘El Círculo’ (Destino Infantil y Juvenil), dirigida a lectores a partir de 13 años. Aborda de forma directa el acoso escolar a través de una trama de suspense y romance. “La única salida contra el bullying es crear un grupo de apoyo en tu entorno”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.

Santiago explica que ‘El Círculo’ nace de una necesidad personal. “Yo viví una situación de acoso como testigo -revela-. En tercero de la ESO, colgaron del revés por la ventana a un compañero y yo me quedé paralizado por miedo, y esa imagen me ha acompañado y ha sido el germen de esta novela. Ha sido un viaje emocional muy fuerte”.

Para documentarse, Roberto Santiago ha trabajado con una inspectora de la Policía Nacional que dirigió la unidad antibullying. “Ella que explicó que en el 95 por ciento de los casos la familia no sospecha que su hijo es una víctima”, relata Santiago.

La historia sigue a Uve, un adolescente víctima de acoso que descubre un misterioso grupo secreto llamado ‘El Círculo’. A través de él, la novela combina la dureza del tema con elementos de amor y esperanza.

Roberto Santiago es el creador de la colección juvenil ‘Los Futbolísimos’, un fenómeno literario que ha vendido más de cinco millones de ejemplares en una veintena de países y ha sido adaptada al cine.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

“Es importante que los jóvenes lean: aprender a leer es aprender a pensar”, argumenta. “Y para que los hijos lean, es fundamental que los padres lean delante de ellos. Hay que dedicar un rato al día a leer, igual que todos los días se dedica un rato a la limpieza de dientes o a comer”.

Además de ‘Los Futbolísimos’, Santiago ha publicado varias sagas de misterio y aventuras que han sido distinguidas por sus valores para los lectores más jóvenes. Entre ellas, ‘Los Once’, ‘Las Princesas Rebeldes’ o ‘Los Gamers Piratas’. Por el conjunto de su obra literaria infantil y juvenil ha recibido el Premio Cervantes Chico.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Recibió una nominación al Goya al mejor guion adaptado por ‘El penalti más largo del mundo’. Ha obtenido diversos premios teatrales, como el Enrique Llovet o el Premio Telón, por sus obras originales (‘El lunar de Lady Chatterley’ o ‘Share 38’). Su primera novela negra, ‘Ana’, se ha traducido a varios idiomas y también se ha convertido en la serie de televisión ‘Ana Tramel’, estrenada en TVE y en Netflix.