La cena de Nochebuena nos va a salir un 4% mas cara: qué alimentos suben más

Beatriz Benayas 17 DIC 2025 - 21:49h.

El percebe encabeza la lista con un incremento del 29,9%, seguido por la pularda entera que subió un 15,3%.

El precio de la uva blanca de mesa se dispara un 38% a las puertas de Navidad

La cesta de productos típicos navideños acumula un encarecimiento del 3,9% en lo que va de diciembre, según denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Aunque la asociación alerta del sobrecoste que implica para el presupuesto familiar la subida de precios en varios alimentos clave durante las últimas dos semanas, la OCU matiza que el incremento ha sido más moderado este año que el anterior, cuando el repunte observado en el mismo periodo fue del 6,1%.

Eso sí, la subida registrada en la primera quincena de diciembre se suma a la detectada en un primer análisis, que ya reflejaba un aumento del 5% previo a Navidad.

El percebe encabeza la lista con un incremento del 29,9%, seguido por la pularda entera que subió un 15,3%, mientras que las angulas y el pavo entero experimentaron aumentos del 11,5% y 4,8%, respectivamente. El redondo de ternera subió un 3%, la merluza al corte un 2,8%, la lubina un 2%, las almejas un 2,1%, los langostinos un 1,7%, el besugo un 0,8% y el jamón ibérico de cebo un 0,4%.

Los productos que mantienen o bajan de precio para esta Navidad

Frente a estas subidas, algunos productos han mostrado estabilidad o incluso descensos. El precio del cordero y de la lombarda se mantuvo sin variaciones, mientras que las ostras bajaron un 8,2%, la granada un 3,1% y la piña un 1,5%.

A diferencia de otros años, la OCU no ve grande cambios según el tipo de producto, a excepción de los vegetales, donde suele haber pocas variaciones e incluso descensos de precios, y el comportamiento "muy alcista" de las aves, probablemente por el impacto de la gripe aviar.

Los que están más caros que nunca

En esta segunda toma del año, siete alimentos han alcanzado máximos históricos: el jamón ibérico de cebo al corte (67,79 euros por kilo), el cordero lechal (23,18 /kg), el redondo de ternera (20,83 /kg), la lubina (11,79 /kg), el pavo entero (6,97 /kg), la granada (3,08 /kg) y la piña (2,15 /kg).