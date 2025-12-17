Las imágenes de las lluvias de sangre en la isla de Ormuz

Beatriz Benayas 17 DIC 2025 - 21:58h.

Un fenómeno meteorológico llamado lluvia de sangre ha teñido la entrada del Golfo Pérsico.

Un fenómeno meteorológico llamado lluvia de sangre ha teñido la entrada del Golfo Pérsico. Concretamente en la isla de Ormuz. Tras unas lluvias intensas, el mar se ha vuelto de color rojo por la alta concentración de óxido de hierro en el suelo.

todo un espectáculo de la naturaleza. Al caer lluvia con mucha fuerza y mezclase con el mineral, varios kilómetros se han teñido de ese rojo carmesí. Algunos han aprovechado para bañarse en ese escenario insólito.