El vídeo con las mejores imágenes de fotos científicas del año

Casi 20 imágenes seleccionadas por la revista Nature, una de las mas prestigiosas a nivel mundial.

Fotografías inéditas que despiden el año como las más impresionantes.

Compartir







Un anillo de fuego rodea el volcán de Villarrica, en Chile y dos ranas luchan entre ellas a brazo partido. Son algunas de las mejores fotos científicas del año, entre ellas, otras con relámpagos rojos iluminando el cielo de Nueva Zelanda. Todas ellas forman un vídeo que merece la pena ver.

En él no faltan la esta nebulosa llena de colores que parece una obra de arte o estrellas que brillan en el cielo de Nueva Zelanda. El mundo marino nos sorprende con colonias de algas flotando en una gota de agua o babosas que se alimentan de energía solar.

PUEDE INTERESARTE Reino Unido volverá al programa Erasmus en 2027: Cómo afectará a los estudiantes

Seleccionadas por la revista Nature

Son algunas de las mejores fotografías del panorama científico de 2025. Casi 20 imágenes seleccionadas por la revista Nature, una de las mas prestigiosas a nivel mundial.

Entre ellas, un carrusel de animales como el microscópico cangrejo de caramelo subido a un coral rosado de su mismo tono de piel, el desconocido tardígrado, que apenas mide más que un grano de arena.

Se ven también momentos curiosos como la pareja de arañas cangrejo que protagonizan un tierno abrazo bajo el mar, el mismo que se da un perezoso con una cerca de alambre. O un espectacular salto en paracaídas con el sol en primer plano que se hizo viral en redes sociales.

Pero no todo son animales en la selección de la revista. También vemos una máquina del tiempo que han construido varios científicos en Brasil.

Fotografías inéditas que despiden el año como las más impresionantes.