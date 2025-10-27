Antonio Mercero publica su nueva novela: ‘Está lloviendo y te quiero’

El escritor, ganador del Planeta con Carmen Mola, se pronuncia sobre la polémica tras el último premio
El también guionista publica una novela donde homenajea a su padre, el director de cine Antonio Mercero
Antonio Mercero Santos (Madrid, 1969) es uno de los tres integrantes del fenómeno literario Carmen Mola e hijo del malogrado director de cine Antonio Mercero Juldain. Ahora publica ‘Está lloviendo y te quiero’ (Planeta), una novela épica e íntima a la vez que bebe de su propia historia familiar para tejer un emocionante viaje por la memoria personal y colectiva.
A través de un antiguo reloj de pared bautizado como ‘El Incomprendido’, que guarda un misterioso mensaje (“Está lloviendo y te quiero”), Mercero reconstruye el destino de la familia Yarza, cuatro generaciones marcadas por la Guerra Civil, la posguerra, el franquismo y la transición. Un relato cargado de emoción y verdad que muestra cómo los secretos, las pasiones y las renuncias del pasado siguen resonando en nuestro presente.
Basada en recuerdos heredados y en la experiencia vital del autor, la novela se convierte en un homenaje a las madres, padres y abuelos que nos precedieron. Con un estilo conmovedor, Mercero rinde tributo a quienes levantaron familias en medio de la adversidad y deja al lector con una pregunta universal: ¿qué huellas de nuestra historia personal seguimos llevando dentro?
Mercero ganó el Premio Planeta con la novela ‘La Bestia’ junto con Jorge Díaz y Agustín Martínez (bajo el seudónimo de Carmen Mola). La concesión de dicho galardón este año al escritor y tertuliano Juan del Val ha suscitado cierta polémica en el mundo editorial.
Sin embargo, Mercero niega que exista una colisión entre literatura de calidad y comercial. “Es muy difícil hacer una buena novela comercial -explica en una entrevista con Noticias Cuatro-. La estructura debe funcionar como un tiro y estás tiranizado por la trama, que debe ser original y potente”.
Mercero también publicó con Carmen Mola ‘El Infierno’, ‘La novia gitana’, ‘La Red Púrpura’, ‘La Nena’, ‘Las madres’ y ‘El Clan’, la exitosa saga de la inspectora Elena Blanco.
Periodista de formación, Mercero lleva más de veinticinco años escribiendo películas (‘Quince años y un día’, ‘Felices 140’, ‘Invisibles’) y series de televisión (‘Farmacia de guardia’, ‘Hospital Central’, ‘Seis hermanas’, ‘Hache’, ‘Monteperdido’’, ‘Tramuntana’, y la recién estrenada, ‘Dos tumbas’).
Con su propio nombre ha publicado las novelas ‘La cuarta muerte’, ‘La vida desatenta’, ‘El final del hombre’, ‘El caso de las japonesas muertas’ y ‘Pleamar’, además de la novela gráfica ‘El violeta’.