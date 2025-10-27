Antonio Mercero publica su nueva novela: ‘Está lloviendo y te quiero’

Miguel Manso 27 OCT 2025 - 14:42h.

El escritor, ganador del Planeta con Carmen Mola, se pronuncia sobre la polémica tras el último premio

El también guionista publica una novela donde homenajea a su padre, el director de cine Antonio Mercero

Compartir







Antonio Mercero Santos (Madrid, 1969) es uno de los tres integrantes del fenómeno literario Carmen Mola e hijo del malogrado director de cine Antonio Mercero Juldain. Ahora publica ‘Está lloviendo y te quiero’ (Planeta), una novela épica e íntima a la vez que bebe de su propia historia familiar para tejer un emocionante viaje por la memoria personal y colectiva.

A través de un antiguo reloj de pared bautizado como ‘El Incomprendido’, que guarda un misterioso mensaje (“Está lloviendo y te quiero”), Mercero reconstruye el destino de la familia Yarza, cuatro generaciones marcadas por la Guerra Civil, la posguerra, el franquismo y la transición. Un relato cargado de emoción y verdad que muestra cómo los secretos, las pasiones y las renuncias del pasado siguen resonando en nuestro presente.

Basada en recuerdos heredados y en la experiencia vital del autor, la novela se convierte en un homenaje a las madres, padres y abuelos que nos precedieron. Con un estilo conmovedor, Mercero rinde tributo a quienes levantaron familias en medio de la adversidad y deja al lector con una pregunta universal: ¿qué huellas de nuestra historia personal seguimos llevando dentro?

Mercero ganó el Premio Planeta con la novela ‘La Bestia’ junto con Jorge Díaz y Agustín Martínez (bajo el seudónimo de Carmen Mola). La concesión de dicho galardón este año al escritor y tertuliano Juan del Val ha suscitado cierta polémica en el mundo editorial.

Sin embargo, Mercero niega que exista una colisión entre literatura de calidad y comercial. “Es muy difícil hacer una buena novela comercial -explica en una entrevista con Noticias Cuatro-. La estructura debe funcionar como un tiro y estás tiranizado por la trama, que debe ser original y potente”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Mercero también publicó con Carmen Mola ‘El Infierno’, ‘La novia gitana’, ‘La Red Púrpura’, ‘La Nena’, ‘Las madres’ y ‘El Clan’, la exitosa saga de la inspectora Elena Blanco.

Periodista de formación, Mercero lleva más de veinticinco años escribiendo películas (‘Quince años y un día’, ‘Felices 140’, ‘Invisibles’) y series de televisión (‘Farmacia de guardia’, ‘Hospital Central’, ‘Seis hermanas’, ‘Hache’, ‘Monteperdido’’, ‘Tramuntana’, y la recién estrenada, ‘Dos tumbas’).

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Con su propio nombre ha publicado las novelas ‘La cuarta muerte’, ‘La vida desatenta’, ‘El final del hombre’, ‘El caso de las japonesas muertas’ y ‘Pleamar’, además de la novela gráfica ‘El violeta’.