Aitor Francesena, el campeón ciego que surfea la vida

Pasó de la oscuridad total a ganar cinco campeonatos del mundo de surf adaptado

Comparte ahora sus lecciones de vida en el libro autobiográfico ‘Surfear la vida’

Aitor Francesena Uria, conocido popularmente como "Gallo" para sus amigos, es un surfista ciego español y cinco veces campeón del mundo de surf adaptado. Nacido en Zarauz, Guipúzcoa, en 1970, fue diagnosticado con glaucoma congénito. Perdió el ojo derecho a los 14 años después de varias operaciones, y perdió la visión total en el ojo izquierdo en julio de 2012, cuando una ola le impactó y reventó el globo ocular que tenía puntos tras un trasplante de córnea. Francesena, quien lleva años transmitiendo sus experiencias vitales en conferencias, subraya que, a pesar de los duros golpes, es un hombre con suerte y disfruta cada momento al máximo.

Tras el devastador accidente de 2012, Aitor temió no volver a surfear. Sin embargo, tan solo tres meses después, salió del hospital decidido a probar su límite. Se puso unas gafas de piscina y entró al mar para comprobar si se mareaba. Descubrió que el mar le ofrecía una gran cantidad de información a través del tacto y el oído. El mar actúa como una brújula en su cabeza; puede identificar si se dirige al norte, este u oeste basándose en cómo la línea de la ola lo toca en distintas partes de su cuerpo. Este redescubrimiento sensorial le permitió darse cuenta de que sí era posible volver a practicar surf.

Su deseo de compartir esta experiencia y estos pensamientos se materializó en su libro ‘Surfear la vida: Superar tus miedos te hace más grande’ (Espasa), donde reflexiona sobre temas como el miedo, la pasión y la gratitud. “Todo es mucho más simple de lo que creemos”, explica Francesena en una entrevista con Noticias Cuatro.

Cinco veces campeón del mundo de surf adaptado

Desde su regreso a las olas, "Gallo" ha cosechado un éxito deportivo notable, logrando ser cinco veces campeón del mundo de surf adaptado para ciegos (categoría V1), con victorias en 2016, 2020, 2021, 2022 y 2023. También es campeón de Europa y ha ganado ininterrumpidamente todos los campeonatos de España desde 2015 hasta 2025. Antes de perder la vista, Francesena ya era un pionero en este deporte: fundó la primera escuela de surf a nivel nacional en Zarauz en 1988 y entrenó a surfistas de élite. Incluso estando ciego, continuó entrenando a jóvenes, utilizando una cámara de vídeo y los ojos de los alumnos para rectificar sus movimientos fotograma a fotograma.

La filosofía de Aitor Francesena se cimienta en la idea de que de "cada cosa mala" siempre saca "una parte positiva". Su mantra vital es "¡A tope y pa’lante!", una expresión que significa hacer las cosas con la máxima energía y siempre avanzar. Cree firmemente que la disciplina y la perseverancia son esenciales para alcanzar objetivos. Francesena considera que la ceguera le ha dado todo lo que posee, enseñándole mucho y permitiéndole vivir la vida de "otra manera". Enfatiza que la adaptación no tiene límites, y aunque la vida es dura, la clave es "darle la vuelta y tirar para adelante".

Para Francesena, su mayor orgullo y motivación constante es su hija, Uxue, y lo que más le satisface es que su historia sirva de inspiración. Siendo un surfista ciego, quiere que la gente comprenda que, si él puede surfear, "lo puede hacer cualquiera", demostrando que las limitaciones autoimpuestas o sociales pueden ser superadas. Su vida es un ejemplo de cómo la pasión y el propósito son el combustible para seguir adelante, disfrutando del momento aunque la derrota o los problemas sean inevitables.