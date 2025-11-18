Sandra Mir 18 NOV 2025 - 17:34h.

El Tribunal Supremo reconoce el abandono como causa para desheredar y cada vez más padres se ven obligados a tomar decisiones dolorosas sobre su herencia

El Tribunal Supremo ha avalado el abandono como motivo legítimo para desheredar a un hijo, un paso legal que muchos padres adoptan después de años de silencio y distancia. Nuestra compañera Sandra Mir ha acompañado a Paqui Alcántara, una madre que, con el corazón apenado, confiesa tener clara su decisión.

“Mi hijo tiene 54 años, mi hija tiene 51. La relación con mi hija es perfecta, pero mi hijo se juntó ya con una pareja y desde entonces hemos cortado el bacalao, el porqué no lo sé”, cuenta Paqui. Han pasado 15 años sin contacto y ni siquiera sabe si tiene nietos. “Me dolería ahora que tuviera un hijo y no saberlo, así de clarito lo digo”, añade, con una mezcla de tristeza y resignación.

Su patrimonio se limita a la casa de toda la vida, y aunque su hija le pregunta qué hará con ella, Paqui responde con firmeza: “No, es que mi hermano no se merece que le des ni el piso”. A pesar del dolor que conlleva la decisión, asegura: “Me siento bien haciéndolo”.

Para comprender el proceso, consultamos a María López, abogada especializada en herencias, quien explica que es posible desheredar a un hijo dejándolo sin el mínimo legal, el 33% de la herencia, y que la decisión debe estar bien documentada: “Tendremos que escribirlo como si fuese un diario, contarle al notario y a tu abogado qué ha sucedido y por qué he llegado a tomar la decisión para desheredar a mi hijo”.

Según López, el abandono incluye también el maltrato psicológico, reconocido por el Tribunal Supremo como causa válida: “Esa es una causa que, bien recogida, bien estructurada y bien narrada con pruebas, permite desheredar, sí”.

Hoy, Paqui Alcántara ha decidido seguir adelante. Y cuando la hemos preguntado si tiene esperanza de reconciliarse con su hijo su respuesta ha sido: “Yo creo que no. Entonces no me quiero comer el coco, ya que como veis estoy sola”, confiesa con una mezcla de tristeza y aceptación. A otros padres en situaciones similares les deja un consejo claro: “Verlo muy claro; si no quiere nada de vosotros es que no necesita nada de vosotros”.