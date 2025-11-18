La policía ha puesto en libertad al marido de la mujer al constatar que su muerte no ha sido violenta

El detenido dijo que llegó a casa con las bolsas de la compra y que encontró a Milagros, su mujer, de 50 años, muerta.

Compartir







La Policía Nacional ha puesto en libertad al hombre detenido por su presunta implicación en la muerte de su esposa este lunes en la pedanía murciana de San José de la Montaña tras constatar que el origen del fallecimiento no fue violento.

La investigación llevada a cabo por el Grupo de Homicidios y la práctica de otras diligencias han determinado que las circunstancias en las que se produjo el deceso de la mujer no están relacionadas con un episodio violento.

Las diligencias policiales realizadas de forma inmediata y las declaraciones de los testigos han aportado información relevante para poder adoptar la decisión de la puesta en libertad, según informaron fuentes de la Policía Nacional en un comunicado.

El hombre tenia varias denuncias previas por malos tratos, informa Mar Magro, aunque no tenía orden de alejamiento.

El detenido dijo que llegó a casa con las bolsas de la compra y que encontró a Milagros, su mujer, de 50 años, muerta.

Según han informado fuentes de la delegación del Gobierno en Murcia, los agentes hallaron anoche a la mujer muerta en una vivienda de San José de la Montaña.