Atropella a un hombre sin percatarse y arrastra kilómetros su cadáver en Sevilla

Raquel Duva 17 NOV 2025 - 15:13h.

La conductora, en estado de shock, pasó con su coche por encima y con la lluvia y la falta de visibilidad no se percató.

El hombre, de unos cincuenta años, fue arrastrado varios kilómetros en los bajos del coche en Sevilla

La conductora estaba en shock. Gritando. Escasos minutos antes otro conductor la había avisado al llegar a un semáforo que llevaba a un hombre en los bajos de su coche. Muerto. De unos 50 años. Todo indica que el hombre cayó en un paso de peatones del barrio de la Alameda, informa Marta Álvarez.

La mujer pasó con su coche por encima y con la lluvia y la falta de visibilidad no se percató. Decía que el coche se le frenaba pero que creía que era un problema del freno de mano. Ahora se revisan las cámaras de la zona para saber cómo esta mujer pudo arrastrar al hombre durante cinco kilómetros sin darse cuenta.

Una mujer estaba gritando con las luces de avería puestos

Manuel ha sido testigo de los hechos. "Una mujer estaba gritando con las luces de avería puestos. El hombre tenía raspada la cabeza y la espalda, de haber sido arrastrado", señala.

Un equipo especializado en la investigación de siniestros viales de Policía Local se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.