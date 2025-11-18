Atropello de Sevilla: el coche no tenía golpes y la conductora da negativo en todo

La Policía investiga si el hombre arrastrado por una conductora en Sevilla estaba tirado en el suelo antes de ser atropellado

Atropella a un hombre sin percatarse y arrastra kilómetros su cadáver en Sevilla

En Sevilla, continúa la investigación del atropello mortal en el que un hombre fue arrastrado durante kilómetros en los bajos de un coche.

Los agentes tratan de aclarar cómo se produjo el atropello y cómo pudo la mujer conducir durante 5 kilómetros arrastrando el cuerpo sin darse cuenta. De hecho sufrió un shock al ser avisada de que llevaba un cuerpo en los bajos del coche.

La clave la pueden dar las cámaras de seguridad que se están analizando, informa Rocío Martínez.

Las primeras conclusiones ya se saben. Lo primero, que el coche no tiene impactos, lo que parece indicar que el hombre podía estar ya tirado en el suelo en el paso de peatones sin que hubiera pues un impacto.

La conductora no ha sido detenida

Lo segundo, que la conductora ha dado negativo en drogas y alcohol y no se encuentra detenida. Sigue argumentando que ella no se dio cuenta. Ahora será la autopsia la que diga si el hombre ya estaba muerto cuando el coche lo atropelló o murió a consecuencia de este.

Creen los investigadores que el suceso es un accidente. Barajan que la lluvia intensa que caía este lunes a primera hora en la ciudad impidiera a la mujer ver al hombre, más si estaba tirado en el suelo como tratan de aclarar.

Manuel pudo caer antes del atropello

Manuel pasaba gran parte del día en las inmediaciones de la Alameda de Hércules, en el Casco Histórico de la capital hispalense, según relata El Español. Uno de los lugares que frecuentaba era el comedor social de San Juan de Acre, un sitio cercano al lugar donde habría sido atropellado. Los vecinos le recuerdan como una persona no conflictiva que se sentaba en los bancos a tomar vino o leche y hablaba con todos. Todod esperan que Manuel haya muerto antes del arrastre. Que no haya sufrido.