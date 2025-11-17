Patricia Pereda 17 NOV 2025 - 15:58h.

José Antonio fue salvado de cáncer de pulmón por la inmunoterapia.

Hoy es el Día del Cáncer de Pulmón, el cáncer que más mata en España, y en el mundo.

Hoy es el Día del Cáncer de Pulmón, el cáncer que más mata en España, y en el mundo. En 2024 hubo más de 31.000 casos nuevos y más de 23.000 fallecidos. El 80% de estos diagnósticos están directamente relacionados con el tabaco Es el más mortífero aunque en España es el cuarto más común por detrás del colo-rectal, el de mama, y el de próstata VTR.

José Antonio sabe lo que es que te diagnostiquen cáncer de pulmón en grado cuatro con metástasis. Un 7% de supervivencia es la cifra a la que hay que enfrentarse. Todo ocurrió muy rápido. Empezó a estar afónico y fue al médico y esa fue la noticia que recibió. Las perspectivas eran desoladoras y su vida no estaba resuelta.

Lo primero que hizo "fue ir a ver al notario". Para dejar todo atado. "Mi vida había cambiado completamente". Meses después, su vida dio un giro. Un ensayo clínico de inmunoterapia combinado con quimioterapia obró el milagro de verle hoy pasear a paso ligero, hacer bici y llevar una vida normal. Han pasado seis años y se siente sano.

José Luis Paz Ares, jefe de Oncología del Hospital 12 de Octubre, explica que este ensayo que "despierta nuestras defensa para que ataquen de forma más efectiva el tumor". Y la calidad de vida es José Antonio "es prácticamente la misma que antes del cáncer, corriendo, haciendo mucho deporte, bicicleta de montaña, y me siento completamente vivo".

Su tratamiento multidisciplinar está dando inmejorables resultados. "Consigues remisiones en muchos pacientes y muchas de ellas duraderas", señala Paz Ares. "Con cáncer de pulmón no está perdido todo y sin eso yo no estaría aquí", confiesa un sonriente José Antonio.