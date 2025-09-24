El número de casos de cáncer aumentará entre los jóvenes, principalmente por la alimentación y los hábitos de vida

Abren la 'caja negra' del cáncer: descifran ADN tumoral que ayuda a anticipar cómo evolucionará un tumor

El cáncer no para de crecer. Según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de seguir al ritmo actual, en 2025 se registrarán más de 296.000 nuevos casos, un 3,3% más que el año pasado. Este martes es el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, ocasión para recordar la necesidad de financiación en la ciencia, tanto para la prevención de la enfermedad como para su tratamiento y su cura.

La cifra de casos no va a dejar de aumentar, dicen los expertos. Se espera que en 25 años, en 2050, haya más de 350.000 casos anuales. España ha invertido 993 millones de euros desde 2018 en investigación, en más de 2.400 proyectos. El problema es que muchas veces esta investigación no llega a tiempo para que se desarrollen medicamentos reales aplicables a los pacientes. La clave: el 27% de esos estudios no tienen financiación pública.

En España los pacientes de cáncer tienen que esperar una media de 616 días para ser atendidos. Preocupa especialmente el aumento de casos entre los nacidos a principios de los 80, los millenials. Se disparan con respecto a personas más mayores y una de las principales causas sería la alimentación y el ritmo de vida actual.

Los millenials están envejeciendo biológicamente más rápido

Las tasas de cáncer se han disparado un 42% entre los nacidos entre 1981 y 1996, los conocidos como millenials. "Sobre todo de colon, de páncreas y de mama, son los que más están aumentando", apunta Isabel Echavarría, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología (SEOM).

Varios estudios coinciden en que este grupo de edad esta envejeciendo biológicamente mas rápido que generaciones anteriores. Lo cual implica que aparecen antes ciertos problemas de salud: "Anticipa la llegada de inflamaciones, dolores musculares...", añade Echavarría.

Las principales causas: el estilo de vida y el exceso de antibióticos

Como es habitual, los cambios en el estilo de vida tienen parte de culpa. "Son los hábitos y el ritmo de vida: las bebidas azucaradas, los ultraprocesados, el adiós a la dieta mediterránea...", concluye la científica. Aunque, en el caso del cáncer de mama, influyen también los procesos reproductivos: las mujeres tienen menos hijos y generalmente lo hacen más tarde. Los expertos insisten además en que cada vez hay mas datos de que el consumo excesivo de antibióticos en jóvenes puede aumentar los casos de cáncer de colon.

Lo que recomiendan para prevenirlo es la dieta sana, ejercicio, fuera alcohol y fuera tabaco. "Y luego las campañas de vacunación, como la de la hepatitis o del virus del papiloma humano, que también han conseguido reducir la incidencia", afirma Echavarría. Y es que uno de cada tres cánceres se puede evitar.