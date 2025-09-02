La prohibición entra en vigor este septiembre y tanto marcas como salones de uñas y clientes han mostrado concienciación

La nueva ley antitabaco equiparará los cigarros electrónicos al tabaco tradicional: vapear triplica al riesgo de adicción

Desde este lunes 1 de septiembre la Unión Europea prohíbe el uso y comercialización de algunos geles y esmaltes para uñas semipermanentes. La normativa afectará a aquellos que contengan dos sustancias que, entre otras cosas, reducen la fertilidad y pueden propiciar la aparición de ciertos tipos de cáncer, informan en el vídeo M. Ávila, S. García, A. García y A. Lasso.

Un gesto que a priori parece tan inofensivo como pintarse las uñas podría no serlo tanto. Y es que la Unión Europea considera dos de los ingredientes de algunos esmaltes perjudiciales para nuestras salud. Se trata del TPO y el DMTA, "Son disruptores endocrinos. Son compuestos químicos que afectan a las hormonas", explica Nicolás Olea, médico y catedrático de la UGR.

Fomentan el desarrollo de mutaciones y ciertos tipos de cáncer

Estas sustancias son consideradas capaces de aumentar la probabilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer y mutaciones, así como afectar a la fertilidad. Lo primordial, apunta Olea, es dejar de utilizarlas tanto en casa como en los salones de uñas: "Hay que buscar un cómplice en el profesional que tenga la misma precaución que uno tiene consigo mismo".

Ante esta situación, ya son varias las empresas que han comenzado a buscar alternativas. Tanto fabricantes como distribuidores trabajan para eliminar su uso. "Las mismas marcas de los productos trabajan en ello", afirma Isa Megolla, manicurista. "Nos los van retirando o nos van comunicando que han quitado dicho ingrediente del producto".

Manicuristas y clientes renuevan el neceser

Alba Álvarez, encargada de 'The Nail Bar' , lleva meses probando esmaltes alternativos de diferentes proveedores de cara a la llegada de la prohibición. "Más que nada para ir viendo qué productos funcionaban bien", explica. También trabaja en ir retirando muchos otros, según las fechas de fabricación, para poder descartar aquellos anteriores a la normativa.

Un gesto que todos y todas deberíamos hacer en nuestros neceseres. "A ver qué pasa, a ver con qué lo iremos sustituyendo, porque nosotras necesitamos las uñas", ironiza una clienta del salón. Y es que en el caso de los usuarios particulares también existe gran concienciación. Lo confirma Alba: "Sí que nos han preguntado bastante, la gente cuando viene lo comenta".

Por parte de los propios manicuristas la transparencia es clave. "Uno tiene que informar a los clientes de la calidad y la clase de producto que estamos utilizando", apunta la profesional María Ordinola. Y es que cada vez son más quienes buscan una belleza ligada al bienestar sanitario y también animal.