Los jóvenes que vapean con regularidad tienen más probabilidades de terminar fumando cigarros convencionales. Lo dice un estudio británico que ha analizado más de 300 investigaciones. Los vapers no están sometidos a demasiadas regulaciones pese a sus peligros para la salud. Ahora, la nueva ley antitabaco prevé equipararlos, junto con los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado al tabaco tradicional, informan en el vídeo Pepe Palacios, Inés López y C. Villegas.

Es otra de las alternativas recientes al cigarro. Aspirar un vaper es un gesto cada vez más común. En España lo hacen un 11% de los que tienen entre 14 y 18 años, cifra que sube en Europa hasta el 22%. Sus probabilidades de acabar fumando cigarrillos convencionales se multiplica por tres, ya que también contienen nicotina.

El estudio, liderado por investigadores del Reino Unido se ha publicado en la revista especializada 'Tobacco Control'. Se realizaron 56 revisiones sistemáticas de un total de 384 estudios sobre el uso de vapeador en menores de 25 años.

Algunos por moda, otros para intentar dejar de fumar cigarros

Parece inofensivo, pero la adicción al vapeo es real. "Vi que salieron de moda una marca muy buena de vapers y quería dejar el tabaco también", explica una joven a Noticias Cuatro. "Empecé por comprarme uno y bueno, me gustó el sabor y todo". Cada vez más jóvenes aspiran aire cargado de nicotina de estos pequeños aparatos.

Moda pasajera o método cuestionable para dejar de fumar, se ha consolidado entre los adolescentes. "Yo empecé para dejar el tabaco y al final siempre iba conmigo el váper", confirma otra jóven. Sus sabores dulces o afrutados camuflan el gusto de la nicotina parecen menos dañinos: "Al tener más sabores pues se me hace más atractivo. Melocotón o cualquier cosa, antes de fumar tabaco que a lo mejor al olor puede ser desagradable".

Su sabor camufla la nicotina pero no los perjuicios

Lo que no puede tapar el sabor a manzana son los efectos secundarios. Vapear produce "una capa que dificulta el movimiento del moco en unos bronquios sanos, facilita la presencia de infecciones respiratorias y sobre todo abre la puerta al tabaco", asevera Francisco Linde, neumólogo en el Hospital Quirónsalud de Madrid.

En Bélgica ya han prohibido los vapers desechables y en Alemania quieren aprobar impuestos más altos. En España un 11,1% de los adolescentes lo consumen, pero Galicia, por ejemplo, ha dado un paso más prohibiendo la venta de vapeadores y bebidas energéticas a menores. Todo para intentar parar los pies a un gesto cada vez más común, pero que de inocente tiene poco.