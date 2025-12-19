Crece la tensión en el operativo policial en Badalona para desalojar una acampada

El grito de auxilio de la familia de Yoni, creen que falleció a causa de abuso policial: ''Las autoridades tienen que ayudar, no matar''

Compartir







'En boca de todos' acude hasta Badalona para cubrir un inminente macrodesalojo que se ha llevado a cabo en la ciudad catalana. La Policía ha acudido hasta una plaza en la que habían acampado decenas de okupas que habían sido desahuciados, hace dos días, de un instituto. Cristina Barba, reportera del programa, se encuentra allí y vive un tenso momento cuando le tiran un limón mientras informaba de esta tensa situación.

En las imágenes, vemos el despliegue policial que se ha llevado a cabo en esta plaza en la que las fuerzas de seguridad. Asegura nuestra compañera que el desalojo se ha producido de manera lenta y pacífica, pero, a medida que iba transcurriendo la mañana, la tensión se ha ido apoderando de la situación. Las tiendas de campaña que había ya no están y los servicios de limpieza se encuentran limpiando la zona.

Pero las personas siguen por allí (dicen que no saben dónde van a ir ahora porque no tienen a dónde ir y algunos dicen que, en cuento se despeje la plaza, van a volver) y la Policía continúa vigilando la zona. En medio de esta situación, se ha producido un tenso momento cuando alguien ha lanzado un limón a nuestra reportera en pleno directo, mientras se encontraba retransmitiendo para el programa todo lo que estaba pasando.

Arrojan un limón a la reportera de 'En boca de todos' en pleno directo

"No acaban de tirar un limón porque no quieren que grabemos", dice la reportera, que interrumpe su relato para informar de este suceso que se acaba de producir. "Hay mucha agresividad contra nosotros, pero no ha habido un cuerpo a cuerpo", denuncia Cristina. Y es que las personas desalojadas no estarían muy conformes con la presencia de la prensa en la plaza.

Ante esta situación, Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos', se pronuncia: "Entiendo que la situación es compleja, complejísima, para los que están desalojados, pero atacar a la prensa no tiene ningún sentido. La prensa no es la razón de sus males, la prensa informa de lo que está sucediendo".