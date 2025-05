Estas bolsitas vienen de Suecia y su elevada carga de nicotina las hace muy adictivas

MadridEn los últimos años han aparecido formas alternativas al cigarro tradicional de consumir nicotina. Primero fue el cigarrillo electrónico o vaper con su sabor afrutado (y sus riesgos) y, ahora, ponerse una bolsita de nicotina en las encías es la nueva moda entre los más jóvenes. Se llama 'snus' y viene desde Suecia, donde los que lo consumen lo suelen usan para aguantar muchas horas de trabajo o para no fumar en las fiestas.

Estos saquitos se colocan entre las encías y los labios, se aplican durante media hora y al efecto que provocan lo llaman 'la tormenta', porque contienen una dosis de nicotina pura, potente y enormemente adictiva. El 'snus' puede llevar hasta 50 miligramos de esta sustancia tan adictiva, es decir, meterse una de esas bolsas en la boca equivaldría a consumir 25 cigarrillos tradicionales del tirón.

El hecho de no aspirar humo reduce algunos de los efectos negativos del tabaco, pero los expertos advierten, la reacción y la adicción a la nicotina siguen estando ahí. Rosa Gómez, neumóloga del Hospital Gregorio Marañón, asegura que las nicotina del 'snus' también "se absorbe en la sangre y provoca los mismos efectos que cuando entra por vía respiratoria: aumento de la tensión arterial, alteración de la frecuencia cardíaca..."

Su venta solo está autorizada en Suecia donde surgió su consumo hace ya décadas,. En cambio, en casi todos los demás países de Europa está prohibida, pero la venta online no tiene límites y los jóvenes lo han abrazado como una moda más. La podemos adquirir sin problemas en varias páginas, empresas que la venden y la publicitan como si fuera una inofensiva chuche.

Sabor 'iceberg' o 'sandía salvaje' son algunas de las opciones disponibles a la hora de adquirir estas bolsitas cuyos vendedores, además, no exigen la verificación como mayor de edad por parte de los compradores. Solo advierten de su peligro al final de la página, en la cual aparece todo el rato publicitado como "una manera divertida de satisfacer tus ansias de nicotina". Esta presentación con sabores frutales o frescos es peligrosa, explica Gómez: "nuestro cerebro lo asocia de forma directa con algo saludable"

Pero aunque estos sacos no echen humo, no huelan y pasen inadvertidos, los perjuicios a corto y largo plazo son tan reales como los de un cigarro. La neumóloga insiste en que "aunque solo sea nicotina, tiene efectos a nivel cardiovascular" y recuerda una vez más que, al igual que fumando, "a medida que vas a consumir la nicotina no vas a poder dejar de hacerlo, es la sustancia más adictiva que existe".