Los españoles prueban suerte con la Lotería del Niño mientras familias como la de Álvaro celebran los premios

Tras la euforia del Gordo de la Lotería, miles de personas ya buscan su suerte con el Sorteo del Niño. A pesar de la menor pompa de este sorteo, los españoles no pierden la esperanza y las colas en las administraciones de lotería agraciadas por el Gordo son largas. En una de las colas, un cliente comentó: "No hay mantera que ha tocado aquí, nos vamos a llevar uno para Málaga, a ver si nos llevamos la suerte".

Aunque algunos, como una mujer que recién se enteró que el Gordo tocó en esa administración, se mostraron sorprendidos: "Sí, lo he visto ahora, pero no lo sabía".

Con el recuerdo del Gordo todavía fresco, muchas familias ya celebran la suerte recibida. En una ganadería de Bañaza, una familia que combina su trabajo en la ganadería con la hostelería expresó: "Tenemos suerte que no tenemos agujeros. Tenemos dos críos que sacar arriba, pero no somos de derrochar".

La historia de Álvaro: un número lleno de esperanza

Una de las historias más emocionantes de la jornada es la de Álvaro, un niño con una enfermedad rara. Su madre juega cada año con el número 25.412, correspondiente a su fecha de cumpleaños. Este año, la suerte les sonrió, y su número fue premiado.

Con lágrimas en los ojos, su madre explicó: "El número de Álvaro, el número de Álvaro en la pantalla". Y añadió: "No me lo podía creer, no podía creer. Ver la bolita dando vueltas que era el 25.412". Esta victoria representa mucho más que un premio económico, es un símbolo de esperanza para la familia.

Aunque el Sorteo del Niño aún no ha llegado, la esperanza de nuevos premios sigue viva. Tras el Gordo de Navidad, las administraciones de lotería siguen siendo el centro de atención, y muchos ya sueñan con la posibilidad de un nuevo golpe de suerte.