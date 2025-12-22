¿Cambia la vida ganar la lotería? Deudas, inversión y decisiones personales

Cristina Montalvo 22 DIC 2025 - 17:27h.

Los premios suelen utilizarse para pagar deudas, invertir en activos financieros o vivienda y pueden influir en el trabajo

Impuestos en la Lotería de Navidad: ¿qué premios no pagan nada a Hacienda?

¿Qué ocurre con un premio de la lotería una vez rendidas cuentas con Hacienda? Un reciente análisis arroja luz sobre el destino real de ese dinero y sobre si, más allá de la ilusión inicial, la Lotería de Navidad llega realmente a cambiar la vida de quienes la ganan. Según explica nuestra compañera Cristina Montalvo, existe “evidencia científica, empírica” sobre el uso que hacen los premiados de sus ganancias.

El último informe elaborado por CDA concluye que uno de los destinos más habituales del dinero es el pago de deudas, especialmente las relacionadas con la vivienda, como la hipoteca.

¿Deudas, hipoteca o inversión?

Aunque los expertos advierten de que no siempre conviene amortizarla. Según el estudio, solo merece la pena hacerlo cuando los intereses superan el 4%. En caso contrario, recomiendan invertir el premio.

Y los premiados sí invierten. Lo hacen sobre todo en activos financieros, como acciones y bonos, y además de forma casi inmediata tras recibir el dinero. Pero este tipo de inversiones suelen agotarse en los primeros años. En cambio, quienes optan por invertir en vivienda tardan más en hacerlo, pero mantienen esa inversión durante al menos cuatro años.

Los mitos asociados a ganar la lotería

Uno de los grandes mitos asociados a la lotería es dejar de trabajar. El estudio señala que esto ocurre solo en casos muy concretos, como el de mujeres mayores, sin hijos y con rentas bajas, que sí optan por retirarse. En otros perfiles similares (personas mayores, cercanas a la jubilación, con hijos y rentas altas) sucede lo contrario: muchos deciden emprender.

También hay efectos medibles en el empleo. Entre los desempleados, a partir de un premio de 10.000 euros, se observa una reducción del 1% en la intensidad de búsqueda de trabajo.

El dinero sí influye en el matrimonio o los hijos

El impacto del premio alcanza incluso a las decisiones personales. El informe señala que ganar la lotería anima a algunos a casarse, pero no influye en los divorcios ni en la decisión de tener el primer hijo. Sí tiene efecto, en cambio, en la posibilidad de tener un segundo hijo, una opción que se desincentiva entre quienes ya tenían uno antes de ganar el premio.

En definitiva, la lotería no siempre transforma la vida de quienes la ganan, pero sí condiciona de forma clara sus decisiones económicas, laborales y personales, más allá del momento puntual de la celebración.