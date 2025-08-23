La nueva pandemia: el cáncer de piel

Gabriel Cruz 23 AGO 2025 - 18:29h.

En España en los últimos 5 años los casos han crecido un 40% el cáncer de piel

¿Se puede medir el dolor? Cerca de 9 millones de personas en España sufren dolor crónico

Compartir







En el verano todos hablamos de las olas de calor y las muertes que produce. Pero se quedan en el periodo estival. Sin embargo, también se está sembrando una enfermedad que dará la luz en los próximos años o incluso meses, el cáncer de piel. Si bien las exposiciones excesivas al sol de invierno también son perjudiciales. Como nos señala la dermatóloga María Victoria de Gálvez de Málaga y que aparece en el reportaje: “la piel tiene memoria. Es decir, aguanta un número de exposiciones de rayos ultravioleta. A partir de las cuales la célula de la piel enferma y puede generar cáncer. Parte de estos son muy agresivos como el melanoma”.

Así, si en 2024 en España hubo unos 21.000 casos de cáncer de piel, unos 6.000 fueron de melanoma, el más agresivo. “Tanto han aumentado los casos de cáncer de piel- señala, María Victoria de Gálvez- que es uno de los más prevalentes a nivel mundial. Se puede decir que es una pandemia”. El caso es que si el cáncer de piel es de los más frecuente a nivel mundial no despierta tantas alarmas porque a no ser que se de en su modo más agresivo, como el melanoma, se cura. Lo llamativo es que si es el que más crece en el mundo resulta que es el que mejor se previene. Sencillo: protegiéndonos de la radiación ultravioleta del sol que es la causante del cáncer piel.

Junto a la dermatóloga De Gálvez recorremos la playa para ejemplificar varios casos de las malas prácticas. La más importante: a no ser que sea genéticamente de piel morena, el bronceado de este verano será envejecimiento prematuro de la piel y quizá enfermedad en el futuro. Para saber cómo protegernos mejor sacamos a la calle el laboratorio del José Aguilera, profesor de fotobiología dermatológica de la Universidad de Málaga. Gracias a él chequeamos la calidad de las cremas de protección. ¿Valen igual las de supermercado que las que se venden en una farmacia? Se lo descubrimos en el reportaje, clicando en la imagen. De la misma forma que nos desvela cual es el mejor tejido para protegernos de la radiación ultravioleta. Las radiaciones más intensas ultravioleta se dan al mediodía. De hecho, la Aemet facilita en su web el nivel de radiación diario por regiones españolas.

Ahora bien, tomar el sol es algo opcional, ¿qué pasa con los que tienen que estar expuestos a esos niveles de radiación por obligación? En este caso nos encontramos con un ejemplo pionero en España y posiblemente en Europa. En el ayuntamiento de Fuengirola se facilita gratuitamente crema protectora a sus trabajadores en el exterior. Se basan en un estudio científico del que nos hablan los investigadores del Hospital Costa del Sol Jimena Montoya y Pablo Sepúlveda. Pusieron a trabajadores de exterior del ayuntamiento unos medidores de radiación solar en la ropa. Descubrieron que recibían hasta cinco veces más radiación ultravioleta que los que estaban en el interior de oficinas. Por eso, como nos comenta Maria sierra Aguilar, responsable de prevención de riesgos laborales del ayuntamiento de Fuengirola, el ayuntamiento empezó a colocar dispensadores de crema protectora en la salida de los puestos de trabajo y además les facilita crema protectora para que se puedan volver a echar. La radiación ultravioleta es un riesgo laboral. Así pues, le sobran las razones para protegerse contra el exceso de sol. Recuerde, una piel bronceada ahora será una piel prematuramente envejecida en el futuro y posiblemente enferma.