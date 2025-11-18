La polémica de las muñecas sexuales llega a España: FACUA denuncia su venta en Aliexpress

Facua denuncia la venta en AliExpress de muñecas sexuales con apariencia de niñas.

Los medios franceses desvelaron a principios de mes un escándalo similar que afectaba a Shein.

La organización de consumidores Facua ha denunciado ante el Ministerio de Consumo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la venta en AliExpress de muñecas sexuales con apariencia de niñas. Aunque no se promocionan de forma explícita como producto para la masturbación masculina, los anuncios destacan los rasgos infantiles de las muñecas y resaltan su carácter sexual.

Los medios franceses desvelaron a principios de mes un escándalo similar que afectaba a Shein, donde se ofertaban como “juguetes para hombres” unas muñecas con apariencia de niña “adorable”. La Fiscalía de París abrió cuatro investigaciones relacionadas con estos hechos, en particular a Shein y AliExpress por la venta de dichas muñecas. Posteriormente, el Gobierno galo ordenó la suspensión temporal de acceso a la plataforma de comercio online, que acaba de abrir su primera tienda física en Europa, ubicada en la capital francesa.

Facua denuncia la venta de estas muñecas

Ahora el foco está en Aliexpress. Facua ha denunciado la venta de estas muñecas con descripciones explícitas como "cara linda e infantil" o "apertura y cierre de barbilla", “boca simulada”. Hay muñecas de cuerpo entero. Los productos se venden a precios de entre 60 y 442 euros. En la web aun se pueden ver imágenes donde aparece una mano sujetando la barbilla para remarcar el carácter sexual. Y aunque varios modelos ya han sido retirados de la plataforma, todavía quedan vendedores activos.

Según ha indicado Facua, una de las empresas que comercializa estas muñecas sexuales a través de Aliexpress está domiciliada en la provincia china de Hunan y se denomina Changsha Qiushang Mingzhu Technology Co., Ltd. Varios de los modelos denunciados por la organización han sido ya retirados de la plataforma, aunque otros siguen comercializándose.

Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ha señalado que "tenemos una ley para fomentar la libertad sexual que ilegaliza anuncios que pueden fomentar de algún amanera la violencia sexual contra los niños y las niñas". La Ley de garantía integral de la libertad sexual y la Ley General de Publicidad.

La primera regula en su artículo 11 que toda "publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes" se considerará ilícita.

Por su parte, la Ley General de Publicidad indica en su artículo 3, que considera ilícita la publicidad “que coadyuve a generar violencia o discriminación en cualquiera de sus manifestaciones sobre las personas menores de edad”.