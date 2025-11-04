Shein prohíbe la venta de sus muñecas hiperrealistas infantiles por su uso sexual

La prohibición llega después de que la fiscalía de París abriera una investigación.

En París, está a punto de abrirse la primera tienda física del gigante asiático.

Shein ha prohibido la venta de unas muñecas hiperrealistas con aspecto infantil que se comercializaban como juguetes sexuales. La prohibición llega después de que la fiscalía de París abriera una investigación. Esta muñeca, con pinta de una niña de unos 5 años, vestida con pijama infantil y abrazada a un osito de peluche, se vende como una muñeca sexual. La foto de la misma muñeca ha acabado en manos de manifestantes en Francia.

"Es algo inaceptable: ya utilizan niños esclavos para confeccionar su ropa, y ahora existen muñecas con aberturas que permiten a ciertos hombres satisfacer sus necesidades. Me parece realmente perturbador", dicen algunos ciudadanos franceses.

La indignación por la venta de estas muñecas con apariencia infantil ha llegado hasta las máximas autoridades galas. Su ministro de Finanzas, Roland Lescure, ha asegurado que lo han denunciado y que habrá una investigación judicial. Además advierte a la plataforma. "Quiero ser muy claro: si este comportamiento continúa, tendremos derecho, y lo solicitaré, a que se suspenda el acceso de la plataforma china al mercado francés. Está contemplado en la ley, es la norma y lo hemos aprobado en votación".

Shein ha sacado estas muñecas del mercado mundial y ha anunciado que iniciarán una investigación interna. Quentin Ruffat, portavoz de Shein en Francia dice que esta "colaborará al 100% con la justicia".