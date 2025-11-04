El proceso de deshielo del glaciar Hektoria en la Antártida sorprende a los científicos: "Insólito"

Preocupación por el proceso de deshielo del glaciar Hektoria en la Antártida

La medición forma parte de un estudio publicado esta semana en Nature Geoscience.

Preocupación por el proceso de deshielo del glaciar Hektoria en la Antártida. Ha perdido 8 kilómetros en sólo dos meses, algo insólito y una señal de lo rápido que se produce en algunas zonas la pérdida de hielo por el aumento de las temperaturas.

La medición forma parte de un estudio publicado esta semana en Nature Geoscience, en el que se analiza esta asombrosa pérdida de hielo sobre tierra entre noviembre y diciembre de 2022, a un ritmo cerca de 10 veces más rápido de lo observado hasta ahora. Nunca habíamos visto a un glaciar retroceder a esa velocidad.

En poco más de un año - de enero del 22 a marzo del 23-, perdió hasta 25 kilómetros de hielo. Los científicos hablan de "un caso extremo", pero muestra el vertiginoso aumento de la inestabilidad de los glaciares.

Lo raro es ver perder esta cantidad de hielo en una plataforma que se apoya en una roca

Retrocesos tan rápidos como este se suelen ver en los grandes icebergs que flotan en el mar. Lo raro es verlo en una plataforma de hielo que se apoya sobre roca, como el Hektoria. En su caso, perder 2 kilómetros en 8 meses es absolutamente insólito.

Pero el deshielo del Hektoria no es un hecho aislado. Está relacionado con la desintegración de la plataforma Larsen en 2002. Más de 20 años después, seguimos viendo sus consecuencias, porque aceleró el deshielo de los glaciares conectados con ella. Esto de ahora es una de las muchas reacciones en cadena que está provocando el calentamiento global.

Todo ese agua del deshielo va directamente al mar y lo ocurrido con el Hektoria podría ocurrir con otros glaciares. Los científicos advierten: puede influir directamente en el ritmo al que aumentará el nivel del mar en el planeta..