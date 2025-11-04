Los loteros piden subir el premio del Gordo a 500.000 euros a costa de subir el precio del décimo.

Si la petición sigue adelante, la Lotería de Navidad pasaría a costar 25 euros.

A menos de dos meses para el sorteo de la Lotería de Navidad, las administraciones quieren encarecer el precio de los décimos. Piden subir 5 euros el costo de cada participación, para aumentar también la recompensa. Si la petición sigue adelante, la Lotería de Navidad pasaría a costar 25 euros.

Los loteros argumentan que no les salen las cuentas y que tanto el producto como el premio necesita una actualización. Así, apuestan por situar la del primer premio en 500.000 euros por décimo desde los 400.000 actuales (4 millones de euros a la serie).

El precio no ha cambiado desde 2002

Los décimos del sorteo de Navidad cuestan 20 euros desde 2002. La asociación recuerda que hasta 2011 los premios no estaban gravados por Hacienda y que en el pasado, entre 1967 y 1991, el décimo pasó de 1.000 a 3.000 pesetas, un alza que proporcionalmente fue mucho mayor que la que ahora proponen. El 'gordo' pasó en este tiempo de los 7,5 a 30 millones de pesetas.

Borja Muñiz, presidente de ANAPAL reconoce que "la Navidad genera mucha actividad, pero no se refleja en un beneficio real. Lo que estamos diciendo es la urgencia de revisar las condiciones de la comisión. No basta con vender mucho, que no vamos a negar que se venda mucho; sino que hay que vivir dignamente de ello. Que haya una subida de premio más atractiva para el público, pero con una subida del precio lógica porque llevamos 23 años sin subir el precio".

La propuesta para elevar el precio de los décimos de Navidad es una de las principales conclusiones de la encuesta sectorial realizada por la asociación y en la que han participado cerca de 300 administradores de lotería de toda España, aportando una radiografía del sector basada en más de 9.300 respuestas. Sobre el peso del Sorteo de Navidad en los beneficios de estos puntos de venta, el estudio destaca que para casi 7 de cada 10 la campaña navideña supone entre el 40 y 80% de sus ventas anuales.

Actualmente, los loteros se llevan un 4,5% de comisión -0,9 euros- por cada uno de los décimos del sorteo de la Lotería de Navidad que venden, una cantidad inferior a la que reciben por el resto de sorteos, que asciende al 6%. “Llevamos cuatro años reclamándolo y el cliente lo va entendiendo porque es lógico, no conocemos ningún producto que desde el año 2002 no haya subido de precio”, ha argumentado el lotero y presidente de ANAPAL (Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería), Borja Muñiz.

Esta campaña que implica un esfuerzo adicional de recursos por parte de las administraciones: horarios más amplios o refuerzo de personal, entre otros. Sin embargo, esa intensidad de ventas no se traducen en beneficios proporcionales: casi la mitad del colectivo no crece o apenas se sostiene (44%) y un 15% ya se reconoce en riesgo directo.

Se constata, de esta forma, una caída de márgenes y un modelo cada vez más exigente y menos rentable. Los loteros avisan así de una situación de tensión económica generalizada entre los puntos de venta del canal físico. El 52,7% de los loteros ha visto caer sus beneficios este año.

Antes ganar la Lotería de Navidad suponía un poder adquisitivo mucho mayor, ya que permitía comprar casi dos casas, mientras que hoy ya no da casi ni para un piso

"Antes ganar la Lotería de Navidad suponía un poder adquisitivo mucho mayor, ya que permitía comprar casi dos casas, mientras que hoy ya no da casi ni para un piso", sostiene Borja Muñiz, lotero y presidente de la agrupación. ¿Qué producto o servicio ha mantenido su precio estable durante las dos últimas décadas? Ninguno", ha explicado Muñiz. "El Sorteo de Navidad ya no garantiza rentabilidad. La red de ventas está sosteniendo el juego público a costa de su viabilidad", ha apuntado en la misma línea Jorge Anta, vicepresidente de ANAPAL.

Borja Muñiz ha detallado que, de los 103 sorteos de Lotería Nacional al año, en 102 obtienen una comisión del 6% bruto. Sin embargo, en el de Navidad, "la comisión baja al 4 y medio", una penalización que afecta directamente al sorteo en el que más trabajan, invierten y recursos utilizan.

En este sentido, solo un 15,5% de los encuestados se considera rentable con margen de crecimiento y aunque la media de perspectivas de negocio para el cierre de 2025 se sitúa en un moderado 6,4 sobre 10, los datos muestran que el modelo actual no permite crecer ni sostenerse con seguridad para una parte creciente del colectivo.

Por todo ello, 7 de cada 10 loteros preguntados se muestra dispuesto a participar en campañas de visibilidad o movilización en defensa de la profesión si la situación no mejora. "Llevamos años cumpliendo, sosteniendo y defendiendo el juego público con cercanía y profesionalidad. Es hora de que se escuche a quienes estamos cada día detrás del mostrador", concluyen desde ANAPAL.

Para aprobar la medida se necesitaría el consenso de todas las partes implicadas, tanto loteros como administración pública, y requeriría también de una revisión proporcional de premios y comisiones. En 2002, antes de la entrada del euro, el precio de un décimo de la Lotería de Navidad era de 3000 pesetas, lo que sería 18 euros.

Por el momento, para esta Lotería de Navidad de 2025, el precio del décimo se mantiene en los 20 euros.