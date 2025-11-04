Sandra Mir 04 NOV 2025 - 19:23h.

El nutricionista Javier Martínez ofrece en su libro recetas por estaciones para poder empezar el cambio y mejorar la salud, el bienestar y la prevención de enfermedades.

El libro es una completa guía de alimentación con la que adquirir los mejores hábitos alimenticios.

Alimentación y bulos muchas veces van de la mano. Creencias que aceptamos como válidas y que luego no tienen ningún fundamento. El nutricionista Javier Martínez lo cuenta en su libro "El poder de comer bien". Nuestra compañera Sandra Mir ha llevado su consulta a un mercado para resolver todas las dudas.

¿Cuándo se debe comer la fruta antes o después de comer?

La fruta se puede comer antes y después de las comidas, cualquier momento es bueno. Es verdad que después de las comidas te facilita la digestión y evita la subida del colesterol en sangre.

¿Más de un plátano al día es malo?

El plátano tiene muy mala prensa. Hay gente que cree que no se puede tomar plátano mientras intentas bajar peso. O que aumenta la glucosa en sangre, pero es falso.

¿La naranja en zumo sí o no?

Un zumo de naranja grande tiene tanta azúcar como dos bebidas azucaradas.

¿Cuántos huevos se pueden comer a la semana?

No hay ningún problema en comer un huevo al día. Es cierto que tiene colesterol, pero no es el colesterol malo en sangre que nos perjudica.

¿Qué huevos son los mejores?

Los mejores son los ecológicos camperos. Porque la alimentación de la gallina influye en el valor nutritivo del huevo.

¿Qué pasa con el gluten?

Es uno de los grandes demonizados hoy. Parece que todo el mundo se va a hinchar con el gluten o le va a sentar mal. Lo cierto es que el gluten es la proteína del trigo, la cebada, el centeno. Y que debemos tomar trigo y alimentos con gluten. Descartarlo porque sí es malo.

¿Es nutritivo el embutido?

Depende de la calidad del embutido. Si es de buena calidad su grasa es saludable.