Lidia Camón 04 NOV 2025 - 15:23h.

Los pequeños hurtos generan pérdidas millonarias a los comercios: de 2.817 millones de euros al año.

El 35% de los hurtos los cometen bandas organizadas y el 18% se produce dentro de la misma empresa.

Los pequeños hurtos generan pérdidas millonarias a los comercios. En concreto. el 1,1% de su facturación, un impacto aproximado de 2.817 millones de euros. El producto estrella, el más hurtado es el aceite, en alimentación: seguido de los embutidos y las conservas.

En belleza e higiene resaltan las cremas faciales como el “producto estrella” para los ladrones junto a los productos de cuidado capilar. Un escalón por debajo se encuentran las cuchillas de afeitar y el maquillaje.

En tecnología, el 67% de las compañías indica que los auriculares son los productos de electrónica que más les hurtan, seguido por los 'smartphones', seguidos de los ordenadores portátiles, los cargadores y los videojuegos. Mientras que irrumpe con fuerza el hurto de smartwatches, hurtándose casi al mismo nivel que la telefonía móvil.

Los hurtos dentro de la industria del bricolaje y el hogar están encabezados por las pilas y las baterías. Los segundos productos más hurtados son las bombillas y los terceros artículos son las herramientas, tanto manuales como eléctricas. Un peldaño por debajo en el listado de hurtos se encuentra las brocas, enchufes, discos de diamante, cables, hilo de cobre y cámara de interfonos.

Y en moda, la ropa interior, el calzado y la ropa de abrigo es lo más goloso. Incluyendo camisetas, pantalones o vestidos, que son los segundos artículos más hurtados. En la cúpula de los más hurtados también destacan, respectivamente, las prendas deportivas, los bolsos, la ropa interior y lencería o los trajes de baño. Llama la atención el peso de las gafas de sol, que se cuelan entre los diez productos más vulnerables.

El informe destaca en esta edición la entrada con fuerza del hurto de productos para mascotas, en especial de accesorios, que ha tenido un auge en el último año debido al imparable crecimiento del número de mascotas que hay por hogar en España.

El 35% de los hurtos los cometen bandas organizadas

Y tres datos curiosos: el 35% de los hurtos los cometen bandas organizadas, el 18% dentro de la propia empresa, y el 51% los cometen reincidentes. Otro factor clave es que la agresividad en los hurtos se ha disparado en los últimos años, ya que un 74% declara que la agresividad verbal o física de los infractores hacia el personal de tienda se ha incrementado y además un 65% advierte que cada vez es más difícil encontrar personal de seguridad, en gran medida, por esta escalada de la agresividad.

La totalidad de los expertos encuestados reconoce que dispone de cámaras de vigilancia y alarmas en sus tiendas. El 94% de los establecimientos tienen antenas antihurto y el 81% están protegidas con collarines, arañas y cajas de policarbonato; tan solo el 13% de los productos vienen protegidos con etiquetas antihurto desde el fabricante).

Según el estudio, las soluciones para expositores y mecanismos de acción retardada están presentes en el 25% de los establecimientos y las herramientas de análisis de datos recopilados por las antenas antihurto en el 19%. También llama la atención la implantación de sistemas avanzados de seguridad con tecnología RFID para antihurto alcanzando el 19%.

El 63% de los minoristas disponen de protección especial ante las bandas organizadas. El 100% utiliza cámaras de seguridad, el 40% antenas antihurto que detectan los inhibidores de frecuencia y el 30% soluciones para detectar las bolsas forradas de aluminio, así como la detección de imanes ilegales.

Carlos Cruz, Director de Ventas de Checkpoint Systems en España es consciente de la realidad a la que se enfrentan: “Para combatir de manera efectiva el problema del hurto, estamos evolucionando a la RFID como antihurto. Esta tecnología permite conocer el producto que se hurta, ayudar a la recuperación de estos y aumentar la fiabilidad de las alarmas producidas en la tienda. Además, ofrece múltiples beneficios adicionales para el retail, como es la optimización de la gestión y almacenamiento de los datos, añadiendo una capa de inteligencia a los sistemas de seguridad”.

Pero ni las alarmas, ni las cadenas detienen a los ladrones. Las zonas donde se cometen más robos, el 78% de los comercios señala la propia sala de venta como la principal ubicación en la que los delincuentes perpetran sus hurtos, seguido por los probadores (9%), por encima de las cajas de salida, que, a pesar de ser una zona crítica, solo es el lugar principal de riesgo para el 4% de los participantes en el estudio.

El aceite se ha convertido en el producto mas robado de este año. Cogerlas y salir corriendo, meterlas en la mochila, todo vale para llevarse el aceite y venderlo en la calle. Entre lo más 'goloso' para vender se encuentran los embutidos y las conservas. El vino y lo licores van después. Cada ladrón parece tener su estilo. Los hay que se guardan lo robado en el pantalón, otros en el bolso y hasta se tumban en el mostrador cuando creen que no les ven.