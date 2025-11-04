Es obligatorio montar cadenas en los neumáticos motrices del vehículo

Cómo preparar tu coche para la llegada del invierno: consejos de la DGT para evitar multas y accidentes

Con la próxima llegada del invierno, y la consiguiente bajada de temperaturas, las cadenas de nieve se vuelven a convertir en un elemento esencial para la mayoría de conductores. Pero, ¿sabías que usarlas mal puede derivar en una multa o incluso poner en riesgo tu seguridad? La Dirección General de Tráfico ha alertado de errores frecuentes que conviene evitar, especialmente si no quieres enfrentarte a sanciones, ni tampoco poner en serio compromiso la adherencia de tu vehículo ante condiciones adversas.

La normativa es clara sobre cuándo hay que usar las cadenas de nieve: cuando una señal lo indique o cuando las condiciones meteorológicas lo exijan. En estas situaciones resulta obligatorio montar cadenas en los neumáticos motrices del vehículo si este no dispone de neumáticos de invierno o todo tiempo. Según la DGT, circular sin cadenas cuando son obligatorias puede conllevar una multa de hasta 200 euros, sin que ello suponga la retirada de puntos del carnet.

Además, la señal R-412, que obliga al uso de cadenas o neumáticos especiales, no es opcional. Saltársela supone una infracción tipificada como grave.

Uno de los fallos más frecuentes y peligrosos con este elemento es colocar las cadenas en las ruedas equivocadas. Como aclara la DGT, “las cadenas deben instalarse siempre en las ruedas motrices”, que no son necesariamente las delanteras. En vehículos con tracción delantera, que son la mayoría de los que circulan por nuestras carreteras, se colocan delante; en los de tracción trasera, detrás; y en los de tracción total, se recomienda instalar cuatro cadenas o, al menos, consultar el manual del fabricante para ver la mejor combinación según el sistema de transmisión.

Montarlas en el eje erróneo puede provocar una pérdida total de adherencia, especialmente en curvas o frenadas bruscas.

¿Cadenas metálicas, textiles o híbridas?

Otro punto crucial es saber qué tipo de cadenas elegir. La DGT recuerda que hay tres tipos principales:

Metálicas : las más tradicionales y eficaces sobre nieve compacta, pero difíciles de montar y ruidosas. Deben retirarse en cuanto no haya nieve para evitar daños en los neumáticos o el asfalto.

: las más tradicionales y eficaces sobre nieve compacta, pero difíciles de montar y ruidosas. Deben retirarse en cuanto no haya nieve para evitar daños en los neumáticos o el asfalto. Textiles : más fáciles de montar y silenciosas, aunque algo menos eficaces. Son válidas ante la ley siempre que tengan homologación EN 16662-1, obligatoria desde 2021.

: más fáciles de montar y silenciosas, aunque algo menos eficaces. Son válidas ante la ley siempre que tengan homologación EN 16662-1, obligatoria desde 2021. Semiautomáticas o híbridas: combinan partes metálicas con sistemas de ajuste más modernos y suelen ofrecer muy buen rendimiento, aunque a un precio más elevado.

Lo importante, como recalca la DGT, es que cualquier modelo cuente con homologación legal vigente. Usar cadenas sin homologación no solo puede provocar una sanción, sino que en caso de accidente podría invalidar el seguro.

No esperes a la última curva

Uno de los consejos más repetidos por Tráfico es que las cadenas deben colocarse antes de entrar en la zona con nieve, en un lugar seguro y con buena visibilidad. Pararse en mitad de una pendiente o de un puerto que ya está nevado, con el objetivo de montarlas, supone un alto riesgo tanto para el conductor como para otros vehículos.

Además, la DGT recomienda hacer pruebas de montaje antes de que llegue el invierno, especialmente si se estrenan cadenas nuevas, ya que muchos modelos requieren cierta destreza y práctica previa. No saber montarlas correctamente puede acarrear problemas serios en pleno temporal.

Además, se debe ser consciente de que conducir un coche con cadenas no es igual que hacerlo en condiciones normales. Una vez instaladas, es fundamental tener en cuenta que la velocidad máxima recomendada con cadenas es de 50 km/h. Superar esta cifra puede no solo desgastar prematuramente el dispositivo, sino también desestabilizar el vehículo.

Tráfico insiste también en aumentar la distancia de seguridad, evitar maniobras bruscas, frenar con suavidad, no hacer giros cerrados, quitar las cadenas en cuanto desaparezca la nieve.

Y un último consejo clave: lleva siempre guantes, linterna y una esterilla en el maletero. En plena nevada, estos accesorios pueden marcar la diferencia a la hora de colocar las cadenas en tu coche.